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https://sport.mail.ru/news/boxing/30609963/
7 августа 2017, 14:37 | Бокс | Sports.kz

Айдар Шарибаев: Планирую выйти на ринг в середине сентября в США

Известный казахстанский боксер Айдар Шарибаев, представляющий интересы отечественной промоутерской компании Diamond Ring, рассказал о своём следующем поединке, подготовке к нему и сделал прогноз на бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Известный казахстанский боксер <span class=error>Айдар</span> <span class=error>Шарибаев</span> представляющий интересы отечественной промоутерской компании Diamond <span class=error>Ring</span> рассказал о своём следующем поединке подготовке к нему и сделал прогноз на бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса который состоится 16 сентября в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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О следующем бое: Планирую выйти на ринг в середине сентября в США

О подготовке: Сейчас я вместе с Иваном Дычко и Дауреном Елеусинов тренируюсь под руководством экс-тренера Сергея Ковалева Дерека Сантоса-Россарио. Делить один зал за океаном со своими соотечественниками — это большая радость. Тренировки проходят на высшем уровне.

О бое Головкин-Альварес: Честно говоря, я очень жду это событие. 16 сентября определится лучший боксер среднего дивизиона. Я буду болеть всем сердцем за GGG. Головкин — гордость всего Казахстана, он прославляет нашу страну далеко за её пределами. Если говорить о Канело, он очень сильный соперник, поэтому Головкину будет не легко. Такие поединки полезны мировому боксу.

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