Айдар Шарибаев: Планирую выйти на ринг в середине сентября в США
Известный казахстанский боксер Айдар Шарибаев, представляющий интересы отечественной промоутерской компании Diamond Ring, рассказал о своём следующем поединке, подготовке к нему и сделал прогноз на бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который состоится 16 сентября в
Лас-Вегасе, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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О следующем бое: Планирую выйти на ринг в середине сентября в США
О подготовке: Сейчас я вместе с Иваном Дычко и Дауреном Елеусинов тренируюсь под руководством
О бое Головкин-Альварес: Честно говоря, я очень жду это событие. 16 сентября определится лучший боксер среднего дивизиона. Я буду болеть всем сердцем за GGG. Головкин — гордость всего Казахстана, он прославляет нашу страну далеко за её пределами. Если говорить о Канело, он очень сильный соперник, поэтому Головкину будет не легко. Такие поединки полезны мировому боксу.
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