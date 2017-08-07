Айдар Шарибаев: Планирую выйти на ринг в середине сентября в США

О следующем бое: Планирую выйти на ринг в середине сентября в США



О подготовке: Сейчас я вместе с Иваном Дычко и Дауреном Елеусинов тренируюсь под руководством экс-тренера Сергея Ковалева Дерека Сантоса-Россарио. Делить один зал за океаном со своими соотечественниками — это большая радость. Тренировки проходят на высшем уровне.



О бое Головкин-Альварес: Честно говоря, я очень жду это событие. 16 сентября определится лучший боксер среднего дивизиона. Я буду болеть всем сердцем за GGG. Головкин — гордость всего Казахстана, он прославляет нашу страну далеко за её пределами. Если говорить о Канело, он очень сильный соперник, поэтому Головкину будет не легко. Такие поединки полезны мировому боксу.

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