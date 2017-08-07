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https://sport.mail.ru/news/boxing/30609594/
7 августа 2017, 14:08 | Бокс | Sports.kz

Глава UFC ответил на призыв Арума покупать PPV боя Головкин — Альварес вместо Мэйвезер — Макгрегор

Как сообщалось ранее ранее, Боб Арум, глава Top Rank Promotions, в качестве беспристрастного телезрителя заявил, что болельщикам не стоит раскошеливаться ради просмотра поединка Флойд Мэйвэзер — Конор Макгрегор, а гораздо резоннее купить платную трансляцию поединка Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Такое высказывание Арума не пролетело мимо ушей Дэйна Уайта, президента UFC, который счёл своим долгом парировать промоутеру-ветерану.

Как сообщалось ранее ранее Боб <span class=error>Арум</span> глава Top <span class=error>Rank</span> Promotions в качестве беспристрастного телезрителя заявил что болельщикам не стоит раскошеливаться ради просмотра поединка <span class=error>Флойд</span> Мэйвэзер? <span class=error>Конор</span> Макгрегор а гораздо резоннее купить платную трансляцию поединка Геннадий <span class=error>Головкин</span>? <span class=error>Сауль</span> Альварес. Такое высказывание <span class=error>Арума</span> не пролетело мимо ушей <span class=error>Дэйна</span> <span class=error>Уайта</span> президента UFC который счёл своим долгом парировать <nobr>промоутеру-ветерану.</nobr> Увеличить
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«Мы никогда ранее не делали боксёрских шоу, но я не сомневаюсь, что наше шоу будет намного круче всего, что может предложить Top Rank. Посмотрите хотя бы на то, сколько времени заняла организация поединка Мэйвэзер? Пакьяо. Целую вечность (на самом деле, всего шесть лет — vRINGe). Я же, в свою очередь, провёл всего 4 встречи с Элом Хеймоном и вот он результат — поединок состоится. А ведь эти парни выступают в разных видах спорта! Всё это в очередной раз доказывает, насколько несостоятельным является Боб Арум», — цитирует Уайта The Hollywood Reporter.

Также Дэйна Уайт попытался аргументировать причину, по которой Макгрегор и Мэйвэзер несколько переусердствовали с трештокингом во время их совместного пресс-тура.

«Слишком много шума по поводу “расистских” высказываний, — считает Уайт. — Парням предстоит бой. Меньше чем через месяц они попытаются нокаутировать друг друга. Это — словесная война. Это — попытка получить преимущество над соперником. Это — тот же поединок, его обязательная составляющая. Это не значит, что Конор — молодец. Отнюдь. Но я знаю этого парня 4 года. И он, как минимум, не расист».
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