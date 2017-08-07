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https://sport.mail.ru/news/boxing/30608793/
7 августа 2017, 13:08 | Бокс | Чемпионат.com

Маргарито нацелился на титул чемпиона мира в первом среднем весе

Экс-чемпион мира во втором полусреднем весе Антонио Маргарито хочет завоевать чемпионский титул ещё в одной весовой категории.

2 сентября 39-летнему мексиканцу предстоит провести бой с 30-летним американцем Карсоном Джонсом.

«Это будет мой третий бой после возвращения на ринг. Я почувствовал более высокий ритм и силу, а также желание стать чемпионом мира. Карсон Джонс — отличный боец, и бой с ним будет хорошим ориентиром относительно того, где я нахожусь и к чему могу стремиться. Я намерен одержать впечатляющую победу, поэтому бой за титул чемпиона не должен заставить себя долго ждать. Ранее я пытался стать чемпионом мира в первом среднем весе и не смог достичь этой цели. Я хочу попытаться ещё раз», — цитирует Маргарито Fightnews.
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