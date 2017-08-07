Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборной
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов национальной команды в целью соблюдения дисциплины. Об этом на тренерском совете в понедельник заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Каждый спортсмен, который выступает в сборной, должен подписывать контракт. Это необходимо для того, чтобы у него была ответственность, и чтобы он обязательно приезжал на сборы. Мы сделаем такую вещь от федерации», — сказал он.
1 февраля нынешнего года была упразднена должность президента организации, а генеральным секретарем был назначен Кремлев. Председателем высшего наблюдательного совета стал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter