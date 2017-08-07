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7 августа 2017, 12:43 | Бокс | ТАСС

Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборной

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов национальной команды в целью соблюдения дисциплины. Об этом на тренерском совете в понедельник заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

По словам генерального секретаря организации Умара Кремлева это необходимо для того чтобы у каждого спортсмена была ответственность. Увеличить
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«Каждый спортсмен, который выступает в сборной, должен подписывать контракт. Это необходимо для того, чтобы у него была ответственность, и чтобы он обязательно приезжал на сборы. Мы сделаем такую вещь от федерации», — сказал он.

1 февраля нынешнего года была упразднена должность президента организации, а генеральным секретарем был назначен Кремлев. Председателем высшего наблюдательного совета стал руководитель Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной.
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