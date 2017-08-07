Глава спортивной комиссии объяснил причины санкционирования боя Мейвезер — МакГрегор
Глава спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт объяснил, почему комиссия приняла решение санкционировать назначенный на 26 августа боксерский поединок между бывшим чемпионом мира в нескольких весовых категориях Флойдом
Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором. Об этом сообщает Allboxing.ru.
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По словам Беннетта, главными доводами в пользу этого боя было то, что Мейвезеру уже 40 лет, и он два года не выходил на ринг, а МакГрегор, несмотря на отсутствие любительской и профессиональной боксерской карьеры, моложе, физически мощнее, и считается одним из лучших бойцов смешанных единоборств, причем главным его оружием является именно нокаутирующий удар.
«Я полностью понимаю, почему некоторые не согласны с нашим решением, — сказал Беннетт в интервью Nevada Appeal. — Бокс и смешанные единоборства — две совершенно разные дисциплины. Но так как мы осуществляем контроль со стороны государства, нам нужно было принять решение позволить этому поединку состояться или нет. Времена меняются, и нам надо меняться вместе с ними. Это бой между двумя воинами. Я не вижу причин для отказа. Да, МакГрегор не провел ни одного боя по правилам бокса, но,
Напомним, их бой состоится на арене
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