Глава спортивной комиссии объяснил причины санкционирования боя Мейвезер - МакГрегор

По словам Беннетта, главными доводами в пользу этого боя было то, что Мейвезеру уже 40 лет, и он два года не выходил на ринг, а МакГрегор, несмотря на отсутствие любительской и профессиональной боксерской карьеры, моложе, физически мощнее, и считается одним из лучших бойцов смешанных единоборств, причем главным его оружием является именно нокаутирующий удар.

«Я полностью понимаю, почему некоторые не согласны с нашим решением, — сказал Беннетт в интервью Nevada Appeal. — Бокс и смешанные единоборства — две совершенно разные дисциплины. Но так как мы осуществляем контроль со стороны государства, нам нужно было принять решение позволить этому поединку состояться или нет. Времена меняются, и нам надо меняться вместе с ними. Это бой между двумя воинами. Я не вижу причин для отказа. Да, МакГрегор не провел ни одного боя по правилам бокса, но, во-первых, МакГрегор — выше, крупнее, сильнее и моложе. В 40 или 35 лет ты уже не тот, что раньше. Достаточно причин, чтобы считать МакГрегора приемлемым соперником для боксерского матча. В смешанных единоборствах он известен, прежде всего, своим ударом. И он возможно лучший боец в смешанных единоборствах».