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https://sport.mail.ru/news/boxing/30605695/
7 августа 2017, 9:54 | Бокс | Vesti.kz

Глава спортивной комиссии объяснил причины санкционирования боя Мейвезер — МакГрегор

Глава спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннетт объяснил, почему комиссия приняла решение санкционировать назначенный на 26 августа боксерский поединок между бывшим чемпионом мира в нескольких весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе Конором МакГрегором. Об этом сообщает Allboxing.ru.

Их поединок по правилам бокса пройдет 26 августа в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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По словам Беннетта, главными доводами в пользу этого боя было то, что Мейвезеру уже 40 лет, и он два года не выходил на ринг, а МакГрегор, несмотря на отсутствие любительской и профессиональной боксерской карьеры, моложе, физически мощнее, и считается одним из лучших бойцов смешанных единоборств, причем главным его оружием является именно нокаутирующий удар.

«Я полностью понимаю, почему некоторые не согласны с нашим решением, — сказал Беннетт в интервью Nevada Appeal. — Бокс и смешанные единоборства — две совершенно разные дисциплины. Но так как мы осуществляем контроль со стороны государства, нам нужно было принять решение позволить этому поединку состояться или нет. Времена меняются, и нам надо меняться вместе с ними. Это бой между двумя воинами. Я не вижу причин для отказа. Да, МакГрегор не провел ни одного боя по правилам бокса, но, во-первых, МакГрегор — выше, крупнее, сильнее и моложе. В 40 или 35 лет ты уже не тот, что раньше. Достаточно причин, чтобы считать МакГрегора приемлемым соперником для боксерского матча. В смешанных единоборствах он известен, прежде всего, своим ударом. И он возможно лучший боец в смешанных единоборствах».

Напомним, их бой состоится на арене T-Mobile и пройдет по правилам бокса. Ранее стало известно, что у организаторов поединка возникли проблемы с продажей билетов.
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