Санчес: «Канело» изрядно прибавил с того спарринга, но он скорее «шлепальщик», чем панчер, как Головкин
Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), признался, что Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) прибавил с момента их спарринга, однако мексиканцу все еще далеко до казахстанца.
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Видимо, что-то случилось...
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«Все детали того спарринга вы можете прочитать в статье Дага Фишера на сайте журнала The Ring, который был там. «Канело» тогда был совсем юным, ему,
Это был спарринг, и если
Это будет противостоянием двух противоположных стилей, хоть даже они в
Ранее тренер Головкина также прокомментировал отказ Альвареса драться за титул WBC в их поединке, который состоится 16 сентября в
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