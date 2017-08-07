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https://sport.mail.ru/news/boxing/30604660/
7 августа 2017, 9:47 | Бокс | Vesti.kz

Санчес: «Канело» изрядно прибавил с того спарринга, но он скорее «шлепальщик», чем панчер, как Головкин

Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), признался, что Сауль «Канело» Альварес (49−1−1, 34 КО) прибавил с момента их спарринга, однако мексиканцу все еще далеко до казахстанца.

Тренер GGG отметил что оба боксера заслужили этот бой. Увеличить
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«Все детали того спарринга вы можете прочитать в статье Дага Фишера на сайте журнала The Ring, который был там. «Канело» тогда был совсем юным, ему, по-моему, не было даже 20 лет, и он был полусредневесом на тот момент. Геннадий не такой жестокий и не старается сделать больно в спаррингах. Они просто помогали друг другу. По-моему «Канело» тогда готовился тогда к бою с Альфонсо Гомесом.

Это был спарринг, и если кто-то пострадает, то с кем вы будете спарринговать завтра? А если вы проводите качественный спарринг, то вы заботитесь друг о друге. Но с тех пор все изменилось. Сауль изрядно прибавил, «Чепо» проделал с ним огромную работу. Но и Головкин также стал лучше.

Это будет противостоянием двух противоположных стилей, хоть даже они в чем-то и похожи. Оба умеют боксировать и являются хорошими контрпанчерами. Предполагается, что они оба одинаково мощно бьют, но я так не думаю. По мне, Головкин более мощный панчер, а «Канело» скорее «шлепальщик». Но эти парни заслужили, чтобы быть там и бой такого уровня, — сказал Санчес в интервью FightHype.com.

Ранее тренер Головкина также прокомментировал отказ Альвареса драться за титул WBC в их поединке, который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В США он будет транслироваться через систему платных трансляций на телеканале HBO.
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