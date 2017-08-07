Санчес: «Канело» изрядно прибавил с того спарринга, но он скорее «шлепальщик», чем панчер, как Головкин

«Все детали того спарринга вы можете прочитать в статье Дага Фишера на сайте журнала The Ring, который был там. «Канело» тогда был совсем юным, ему, по-моему, не было даже 20 лет, и он был полусредневесом на тот момент. Геннадий не такой жестокий и не старается сделать больно в спаррингах. Они просто помогали друг другу. По-моему «Канело» тогда готовился тогда к бою с Альфонсо Гомесом.

Это был спарринг, и если кто-то пострадает, то с кем вы будете спарринговать завтра? А если вы проводите качественный спарринг, то вы заботитесь друг о друге. Но с тех пор все изменилось. Сауль изрядно прибавил, «Чепо» проделал с ним огромную работу. Но и Головкин также стал лучше.

Это будет противостоянием двух противоположных стилей, хоть даже они в чем-то и похожи. Оба умеют боксировать и являются хорошими контрпанчерами. Предполагается, что они оба одинаково мощно бьют, но я так не думаю. По мне, Головкин более мощный панчер, а «Канело» скорее «шлепальщик». Но эти парни заслужили, чтобы быть там и бой такого уровня, — сказал Санчес в интервью FightHype.com.