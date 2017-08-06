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https://sport.mail.ru/news/boxing/30603289/
6 августа 2017, 22:59 | Бокс | Sports.kz

Как тренер Головкина охарактеризовал бой Мэйвезер — Макгрегор

Тренер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал предстоящий бой Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) с чемпионом UFC Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.

Тренер Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> прокомментировал предстоящий бой <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) с чемпионом UFC <span class=error>Конором</span> Макгрегором сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Это цирк. Я даже не хочу говорить об этом. Любитель против профессионала, да не просто против профессионала, а против лучшего непобежденного боксера нашей эры — я действительно так считаю. Как вы можете говорить, что Макгрегор заслужил этот бой?! У него же нет никаких шансов! Этот бой даже не стоит того, чтобы давать какие-то комментарии по этому поводу, — сказал Санчес.

Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот бой: победа Мэйвезера — 1.21, победа Макгрегора — 5.65, ничья — 41.

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