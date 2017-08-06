Как тренер Головкина охарактеризовал бой Мэйвезер — Макгрегор
Тренер Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал предстоящий бой Флойда
Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО) с чемпионом UFC Конором Макгрегором, сообщает Sports.kz.
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— Это цирк. Я даже не хочу говорить об этом. Любитель против профессионала, да не просто против профессионала, а против лучшего непобежденного боксера нашей эры — я действительно так считаю. Как вы можете говорить, что Макгрегор заслужил этот бой?! У него же нет никаких шансов! Этот бой даже не стоит того, чтобы давать
Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на
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