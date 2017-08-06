— Это цирк. Я даже не хочу говорить об этом. Любитель против профессионала, да не просто против профессионала, а против лучшего непобежденного боксера нашей эры — я действительно так считаю. Как вы можете говорить, что Макгрегор заслужил этот бой?! У него же нет никаких шансов! Этот бой даже не стоит того, чтобы давать какие-то комментарии по этому поводу, — сказал Санчес.



Бой Мэйвезер — Макгрегор состоится 26 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот бой: победа Мэйвезера — 1.21, победа Макгрегора — 5.65, ничья — 41.