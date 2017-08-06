Тренер Головкина прокомментировал решение «Канело» не драться за титул WBC

— Это его выбор. Так решил он и его команда. Я не собираюсь критиковать их за это. Наверняка у них есть на то свои причины, — сказал Санчес.



Напомним, конфликт «Канело» со Всемирным боксерским советом начался еще в мае прошлого года, когда WBC торопил его с принятием решения о бое с Головкиным. Команда мексиканского боксера не собиралась форсировать события и решила отказаться от титула. Теперь Альварес заявил, что не будет претендовать на этот пояс даже в случае победы над Геннадием.