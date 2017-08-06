Тренер Головкина прокомментировал решение «Канело» не драться за титул WBC
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением о решении мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) отказаться от притязаний на пояс WBC, который его соперник выставит на кон, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Это его выбор. Так решил он и его команда. Я не собираюсь критиковать их за это. Наверняка у них есть на то свои причины, — сказал Санчес.
Напомним, конфликт «Канело» со Всемирным боксерским советом начался еще в мае прошлого года, когда WBC торопил его с принятием решения о бое с Головкиным. Команда мексиканского боксера не собиралась форсировать события и решила отказаться от титула. Теперь Альварес заявил, что не будет претендовать на этот пояс даже в случае победы над Геннадием.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter