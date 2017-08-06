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https://sport.mail.ru/news/boxing/30603216/
6 августа 2017, 22:53 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина прокомментировал решение «Канело» не драться за титул WBC

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес поделился мнением о решении мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) отказаться от притязаний на пояс WBC, который его соперник выставит на кон, сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> поделился мнением о решении мексиканца <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) отказаться от притязаний на пояс WBC который его соперник выставит на кон сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Это его выбор. Так решил он и его команда. Я не собираюсь критиковать их за это. Наверняка у них есть на то свои причины, — сказал Санчес.

Напомним, конфликт «Канело» со Всемирным боксерским советом начался еще в мае прошлого года, когда WBC торопил его с принятием решения о бое с Головкиным. Команда мексиканского боксера не собиралась форсировать события и решила отказаться от титула. Теперь Альварес заявил, что не будет претендовать на этот пояс даже в случае победы над Геннадием.

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