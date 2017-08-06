Амир Хан: Мейвезер впервые за шесть лет кого-то нокаутирует. Бой с МакГрегором будет ужасным

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Он считает, что в этом поединке Мейвезер впервые за шесть лет одержит досрочную победу. Последний раз американец нокаутировал соперника в сентябре 2011 года, когда в четвертом раунде остановил соотечественника Виктора Ортиза (32−6−2, 25 КО).

«Я думаю, бой будет ужасным. Пока там только болтовня. Мейвезер просто деклассирует его. Это даже не бой. У Макгрегора нет опыта в боксе. Я могу спокойно предсказать ужасный нокаут. Мейвезер впервые кого-то нокаутирует за шесть лет. МакГрегору нечего терять. Он просто получит 100 миллионов долларов», — цитирует Хана «Чемпионат».

Отметим, что в июле 2016 года сам Хан сказал, что готов подраться с МакГрегором, «потому что мужик». Британец заявил, что не боится встретиться с ирландцем даже по правилам смешанных единоборств.