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https://sport.mail.ru/news/boxing/30602753/
6 августа 2017, 20:55 | Бокс | Vesti.kz

Амир Хан: Мейвезер впервые за шесть лет кого-то нокаутирует. Бой с МакГрегором будет ужасным

Экс-чемпион в первом полусреднем весе британец Амир Хан (31−4, 19 КО) в интервью BoxingScene высказал свое мнение о бое американского боксера Флойда Мейвезера (49−0, 26 КО) с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором.

В 2016 году Хан заявил что готов встретиться с МакГрегором даже по правилам ММА. Увеличить
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Он считает, что в этом поединке Мейвезер впервые за шесть лет одержит досрочную победу. Последний раз американец нокаутировал соперника в сентябре 2011 года, когда в четвертом раунде остановил соотечественника Виктора Ортиза (32−6−2, 25 КО).

«Я думаю, бой будет ужасным. Пока там только болтовня. Мейвезер просто деклассирует его. Это даже не бой. У Макгрегора нет опыта в боксе. Я могу спокойно предсказать ужасный нокаут. Мейвезер впервые кого-то нокаутирует за шесть лет. МакГрегору нечего терять. Он просто получит 100 миллионов долларов», — цитирует Хана «Чемпионат».

Отметим, что в июле 2016 года сам Хан сказал, что готов подраться с МакГрегором, «потому что мужик». Британец заявил, что не боится встретиться с ирландцем даже по правилам смешанных единоборств.

Бой первого среднего веса Мейвезер — МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа в Лас-Вегасе. При этом организаторы испытывают проблемы с продажей билетов на арену T-Mobile.
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