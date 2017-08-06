Амир Хан: Мейвезер впервые за шесть лет кого-то нокаутирует. Бой с МакГрегором будет ужасным
Экс-чемпион в первом полусреднем весе британец Амир Хан (31−4, 19 КО) в интервью BoxingScene высказал свое мнение о бое американского боксера Флойда Мейвезера (49−0, 26 КО) с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он считает, что в этом поединке Мейвезер впервые за шесть лет одержит досрочную победу. Последний раз американец нокаутировал соперника в сентябре 2011 года, когда в четвертом раунде остановил соотечественника Виктора Ортиза (32−6−2, 25 КО).
«Я думаю, бой будет ужасным. Пока там только болтовня. Мейвезер просто деклассирует его. Это даже не бой. У Макгрегора нет опыта в боксе. Я могу спокойно предсказать ужасный нокаут. Мейвезер впервые
Отметим, что в июле 2016 года сам Хан сказал, что готов подраться с МакГрегором, «потому что мужик». Британец заявил, что не боится встретиться с ирландцем даже по правилам смешанных единоборств.
Бой первого среднего веса Мейвезер — МакГрегор пройдет по правилам бокса 26 августа в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter