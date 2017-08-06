Боксер Курбанов 9 сентября в Челябинске проведет бой с Хорватом

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Курбанов 5 мая нынешнего года победил техническим нокаутом литовца Виргилиуса Стапулениса. Изначально россиянин должен был встретиться с бывшим чемпионом мира Шейном Мосли.

«Курбанов 9 сентября в Челябинске проведет бой против Степана Хорвата. В случае победы он попадет в топ-3 рейтинга WBO [Всемирной боксерской организации]», — сказал Титов.

В активе Хорвата 18 побед (8 нокаутом) и пять поражений. На счету Курбанова 11 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.