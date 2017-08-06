Промоутер Арум: Следующий бой Ломаченко проведет в декабре
Боб Арум, промоутер чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, заявил, что украинец вернется на ринг в декабре, а слудующий бой состоится, вероятно, в
Нью-Йорке.
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Среди вариантов возможных противников Ломаченко его промоутер назвал кубинца Гильермо Ригондо, мексиканца Орландо Салидо, который выиграл у Ломаченко в его втором бою на профи ринге, и еще одного представителя Мексики Мигеля Берчельта, у которого есть чемпионский титул.
Напомним, что в ночь на воскресенье в
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