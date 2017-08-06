Промоутер Арум: Следующий бой Ломаченко проведет в декабре

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Среди вариантов возможных противников Ломаченко его промоутер назвал кубинца Гильермо Ригондо, мексиканца Орландо Салидо, который выиграл у Ломаченко в его втором бою на профи ринге, и еще одного представителя Мексики Мигеля Берчельта, у которого есть чемпионский титул.