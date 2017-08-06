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https://sport.mail.ru/news/boxing/30601112/
6 августа 2017, 15:05 | Бокс | УНИАН

Промоутер Арум: Следующий бой Ломаченко проведет в декабре

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, заявил, что украинец вернется на ринг в декабре, а слудующий бой состоится, вероятно, в Нью-Йорке.

Рассматриваются несколько вариантов возможных соперников украинца. Увеличить
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Среди вариантов возможных противников Ломаченко его промоутер назвал кубинца Гильермо Ригондо, мексиканца Орландо Салидо, который выиграл у Ломаченко в его втором бою на профи ринге, и еще одного представителя Мексики Мигеля Берчельта, у которого есть чемпионский титул.

Напомним, что в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал победу над Мигелем Марриагой в 7-м раунде.
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