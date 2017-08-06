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https://sport.mail.ru/news/boxing/30600316/
6 августа 2017, 12:31 | Бокс | Prosports.kz

Боб Арум: Ломаченко — второй Мохаммед Али

Промутер чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (9−1, 7 КО) Боб Арум прокомментировал бой украинца с колумбийцем Мигелем Марриагой (25−3, 21 КО), отметив, что Василий самый техничный боец со времен Мухаммеда Али.

«Я никогда не видел такого прежде. Он невероятен. Он обладает не только хорошими знаниями, но и умениями, которых я прежде никогда не встречал. Скорость, рефлексы — все на высоком уровне. Кто делал так до Ломаченко? Мухаммед Али. Думаю, соперниками есть несколько парней, в том числе и Гильермо Ригондо, а также Орландо Салидо и Мигель Берчельт, — сказал Арум в интервью ESPN.
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