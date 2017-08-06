«Я никогда не видел такого прежде. Он невероятен. Он обладает не только хорошими знаниями, но и умениями, которых я прежде никогда не встречал. Скорость, рефлексы — все на высоком уровне. Кто делал так до Ломаченко? Мухаммед Али. Думаю, соперниками есть несколько парней, в том числе и Гильермо Ригондо, а также Орландо Салидо и Мигель Берчельт, — сказал Арум в интервью ESPN.