Боб Арум: Ломаченко — второй Мохаммед Али
Промутер чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (9−1, 7 КО) Боб Арум прокомментировал бой украинца с колумбийцем Мигелем Марриагой (25−3, 21 КО), отметив, что Василий самый техничный боец со времен Мухаммеда Али.
«Я никогда не видел такого прежде. Он невероятен. Он обладает не только хорошими знаниями, но и умениями, которых я прежде никогда не встречал. Скорость, рефлексы — все на высоком уровне. Кто делал так до Ломаченко? Мухаммед Али. Думаю, соперниками есть несколько парней, в том числе и Гильермо Ригондо, а также Орландо Салидо и Мигель Берчельт, — сказал Арум в интервью ESPN.
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