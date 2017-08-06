Пол Малиньяджи: МакГрегор хнычет как девчонка, когда получает удар по корпусу

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— Ты не подписывал соглашения о неразглашении?

— Подписывал, но мне все равно не заплатили.

— Ты разве не приводил своего фотографа на спарринги?

— Ты прикалываешься? Не может же быть, что ты настолько туп. Только люди Конора могут зайти в зал, только его фотографы.

— Твои навыки бокса им были не нужны. Тебя просто хотели проучить за сказанное.

— Может быть. Но со мной не расквитались. Видео существует. В зале UFC PI есть круглосуточная съемка. Когда бой состоится, они опубликуют необработанную запись?

— Все было спланировано еще до твоего приглашения.

— Не хочется признавать, но теперь это очевидно, когда я смотрю на время своего пребывания там, был распорядок. Слишком много совпадений.

— Заплатили?

— Не заплатили, но это меня не волнует. Я расплатился с ним, надрав ему зад во вторник.

— А сам то чего ожидал?

— Признаться, я предполагал, что он будет вести фотосъемку, но будет уважителен в этом вопросе. Не ожидал, что падения от толчков будут представляться как нокдауны.

— Они хотели разрекламировать бой с Мейвезером, но подставили того, кто им помогал. Некрасиво.

— Да, но на следующей неделе, на самом деле, я начну немного больше обсуждать то, что произошло во вторник. Он хнычет как девчонка, когда получает удар по корпусу.

— Диас говорил то же самое, что и Пол, так что в этом есть правда.

— Забавно, Нэйт говорил то же самое? Мне казалось, что так было потому, что в ММА не так часто бьют по корпусу.

— Хотим узнать подробности спаррингов.

— Я не буду разглашать его тактику. Этого я делать не стану, потому что я уважаю этические нормы. Я же не Конор. Но обязательно расскажу все откровенно после их поединка.

— Надо было продолжить спарринги и надрать ему зад, а потом поговорить по-мужски, а не трепаться в интернете.

— Я сделал это после спарринга во вторник. Полагаю, что с тем избиением ему сложно было смириться, поэтому он опубликовал тупые фотки еще и в четверг, когда сам пропустил спарринг.

— Ну он то тоже задал тебе жару?

— Я бы не сказал. Завершивший четыре месяца назад карьеру парень впервые возвращается в зал для спаррингов и во втором спарринге надирает ему зад.

— Уважаешь правила этики? Ты говорил, что произошедшее в зале остается в зале, а теперь даешь по 50 интервью, обсуждая спарринги.

— Ага. Он опубликовал фото, после которого все СМИ набросились на меня. Если он хотел секретности, то самому следовало сдерживаться. Логичный ведь шаг, верно?

— Ты уже забыл, что говорил как спарринг-партнер был конкурентным на протяжении всех 12 раундов?

— Я просто старался по мере своих сил сделать так, будто виден прогресс. Сейчас я могу более открыто все обсуждать.

— Не буду тебя критиковать, потому что в любом случае в настоящем бою Конор бы тебя размазал.

— Что такое настоящий бой? Я вырос там, где настоящим боем называли четвертование бейсбольной битой.

— Все это называется саморекламой, Пол. Поэтому он сейчас там, где он есть, а всем остальным недоплачивают, и их не рекламируют.

— Согласен за тем исключением, что не надо этого добиваться, шагая по хребтам тех, кто тебе помогает. В саморекламе он неординарный, но про этику не стоит забывать.

Отметим, Пол Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, вызвавшийся помочь чемпиону UFC Конору МакГрегору подготовиться к поединку с Флойдом Мейвезером, прекратил сотрудничество с командой ирландца. Причиной тому оказались кадры, ставшие достоянием общественности. В частности, на одном из них Малиньяджи лежит на канвасе ринга. Ряд других фото также свидетельствует о том, что МакГрегор в спаррингах превосходил Малиньяджи.