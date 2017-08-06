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https://sport.mail.ru/news/boxing/30599006/
6 августа 2017, 9:56 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Дадашев победил мексиканца Марруфо

ТАСС, 6 августа. Российский боксер первого полусреднего веса Максим Дадашев одержал восьмую победу подряд на профессиональном ринге. В 12-раундовом поединке в Лос- Анджелесе он выиграл у мексиканца Хосе Марруфо техническим нокаутом в восьмом раунде.

Дадашев является чемпионом России среди юниоров, серебряным и бронзовым призером национального первенства, финалистом юношеского чемпионата мира — 2008. В профессиональный бокс перешел в 2016 году.

Всего на счету 26-летнего боксера восемь поединков, в которых он одержал восемь побед (шесть — нокаутом).
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