Боб Арум: Пакьяо ищет «окно» в заседаниях Сената для реванша с Хорном
Все идет к тому, что в ноябре филиппинский ветеран и сенатор Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО) снова выйдет в ринг, причем воспользуется правом на
матч-реванш с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Джеффом Хорном (17−0−1, 11 КО).
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«Мэнни не желает уходить на пенсию. Он хочет реванш, так что у нас будет реванш. Правда, сейчас мы ищем “окно”, которое удовлетворит Сенат. Посмотрим, когда у них каникулы, которые позволят Мэнни подготовиться и подраться с Хорном еще раз», — приводит слова промоутера vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.
Арум добавил, что как только в Top Rank получат ответ из регламентного комитета Сената Филиппин, он тут же отправится в Австралию договариваться с Duco Events о дате и месте ответного поединка.
Отметим, что поединок Пакьяо — Хорн проходил 2 июля в Брисбене. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хорну, который дрался в родном городе. Многие болельщики и специалисты назвали результат поединка несправедливым, а в WBO даже провели анализ решения судей.
Второй поединок Пакьяо и Хорна может пройти также в Австралии. Стороны рассматривают варианты на ноябрь с 56-тысячным стадионом «Этихад» в Мельбурне.
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