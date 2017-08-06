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https://sport.mail.ru/news/boxing/30598917/
6 августа 2017, 11:07 | Бокс | Vesti.kz

Боб Арум: Пакьяо ищет «окно» в заседаниях Сената для реванша с Хорном

Все идет к тому, что в ноябре филиппинский ветеран и сенатор Мэнни Пакьяо (59−7−2, 38 КО) снова выйдет в ринг, причем воспользуется правом на матч-реванш с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Джеффом Хорном (17−0−1, 11 КО).

<nobr>Бой-реванш</nobr> может состояться в ноябре в Австралии. Увеличить
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«Мэнни не желает уходить на пенсию. Он хочет реванш, так что у нас будет реванш. Правда, сейчас мы ищем “окно”, которое удовлетворит Сенат. Посмотрим, когда у них каникулы, которые позволят Мэнни подготовиться и подраться с Хорном еще раз», — приводит слова промоутера vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.

Арум добавил, что как только в Top Rank получат ответ из регламентного комитета Сената Филиппин, он тут же отправится в Австралию договариваться с Duco Events о дате и месте ответного поединка.

Отметим, что поединок Пакьяо — Хорн проходил 2 июля в Брисбене. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Хорну, который дрался в родном городе. Многие болельщики и специалисты назвали результат поединка несправедливым, а в WBO даже провели анализ решения судей.

Второй поединок Пакьяо и Хорна может пройти также в Австралии. Стороны рассматривают варианты на ноябрь с 56-тысячным стадионом «Этихад» в Мельбурне.
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