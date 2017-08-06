СМИ: Самый добрый и отзывчивый терминатор бокса нокаутирует «Канело» в девятом раунде
Российский портал Sports.ru рассказал, какие бои ожидают в ближайшее время любителей бокса, в том числе подробно остановился на поединке Головкин — «Канело».
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Геннадий Головкин (Казахстан) vs Сауль «Канело» Альварес (Мексика).
Когда и где: 16 сентября,
Статус:
Головкин, 35 лет: самый известный спортсмен Казахстана, нет? Самый добрый и отзывчивый терминатор бокса: всегда готов отозваться на предложение набить
Альварес, 27 лет: еще один атипичный мексиканец — как внешне, так и по манере боксирования. Официально: Главный Мексиканец и Главный Проспект (до сих пор).
Рейтинги и титулы:
Головкин (37−0, 33 КО): чемпион WBA, WBC и IBF в своем весе. P4P: № 2 рейтингов ESPN и The Ring, № 5 рейтингов BoxRec и TBRB. Свой вес (средний): № 1 — по версиям TBRB и ESPN, № 2 — по версиям The Ring и BoxRec.
Альварес (49−1−1, 34 КО): в прошлом чемпион WBC в этом весе и
За что дерутся: 1. За звание лучшего (сорри, Билли Джо) средневеса; 2. Головкин — за 1−2-е место P4P, Альварес — за 5-ку P4P.
Лучший отдельно взятый бой 2017-го года (нет, лучше по-аглицки: best
При этом ставки для GGG выше, чем для его противника: Головкину есть, что терять, потому что он еще ни разу не проигрывал. Альварес определил свое место в боксе еще четыре года назад — Флойда он не переплюнет точно, а Флойд — это, в лучшем случае, № 10−15 в истории бокса. Нет, ну серьезно.
Тем не менее, интрига подобрана здесь идеально, равно как и выдержка боя: он не перебродил
Прогноз: Головкин — КО 9.
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