СМИ: Самый добрый и отзывчивый терминатор бокса нокаутирует «Канело» в девятом раунде

Геннадий Головкин (Казахстан) vs Сауль «Канело» Альварес (Мексика).

Когда и где: 16 сентября, Лас-Вегас, HBO PPV, до 72,6 кг.

Статус:

Головкин, 35 лет: самый известный спортсмен Казахстана, нет? Самый добрый и отзывчивый терминатор бокса: всегда готов отозваться на предложение набить что-нибудь очередному незадачливому неудачнику.

Альварес, 27 лет: еще один атипичный мексиканец — как внешне, так и по манере боксирования. Официально: Главный Мексиканец и Главный Проспект (до сих пор).

Рейтинги и титулы:

Головкин (37−0, 33 КО): чемпион WBA, WBC и IBF в своем весе. P4P: № 2 рейтингов ESPN и The Ring, № 5 рейтингов BoxRec и TBRB. Свой вес (средний): № 1 — по версиям TBRB и ESPN, № 2 — по версиям The Ring и BoxRec.

Альварес (49−1−1, 34 КО): в прошлом чемпион WBC в этом весе и экс-чемпион WBA, WBC и WBO на вес ниже. P4P: № 1 — BoxRec, № 5 — ESPN; № 8 — The Ring. Свой вес: то же что и у Головкина с точностью до замены № 1 на № 2.

За что дерутся: 1. За звание лучшего (сорри, Билли Джо) средневеса; 2. Головкин — за 1−2-е место P4P, Альварес — за 5-ку P4P.

Лучший отдельно взятый бой 2017-го года (нет, лучше по-аглицки: best stand-alone fight of the year). Ковалев против Уорда — это было круто (на бумаге) и неплохо (в ринге), но если эти парни не зажгут, то даже Конор подогреет им их задницы.

При этом ставки для GGG выше, чем для его противника: Головкину есть, что терять, потому что он еще ни разу не проигрывал. Альварес определил свое место в боксе еще четыре года назад — Флойда он не переплюнет точно, а Флойд — это, в лучшем случае, № 10−15 в истории бокса. Нет, ну серьезно.

Тем не менее, интрига подобрана здесь идеально, равно как и выдержка боя: он не перебродил a-la Мэйуэзер против Пака или Кличко vs. Поветкин, но его и не сделали слишком рано.

Прогноз: Головкин — КО 9.