Стал известен еще один бой, который может оказаться в андеркарде поединка Головкин — Альварес
Журналист ESPN Дэн Рафаэль назвал бой, который может быть включен в андеркард вечера бокса Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) 16 сентября на
T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.
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Так, вполне вероятно, что в список участников будут добавлены полулегковесы британец Джош Уоррингтон (25−0, 5 КО) и американец Джозеф Диас (24−0, 13 КО). Ожидается, что победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул WBC, принадлежащий американцу Гэри Расселу (28−1, 17 КО).
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