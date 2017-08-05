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https://sport.mail.ru/news/boxing/30598128/
5 августа 2017, 23:16 | Бокс | Sports.kz

Стал известен еще один бой, который может оказаться в андеркарде поединка Головкин — Альварес

Журналист ESPN Дэн Рафаэль назвал бой, который может быть включен в андеркард вечера бокса Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Журналист <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль назвал бой который может быть включен в андеркард вечера бокса Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) — <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) 16 сентября на <nobr>T-Mobile</nobr> Arena в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Так, вполне вероятно, что в список участников будут добавлены полулегковесы британец Джош Уоррингтон (25−0, 5 КО) и американец Джозеф Диас (24−0, 13 КО). Ожидается, что победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул WBC, принадлежащий американцу Гэри Расселу (28−1, 17 КО).

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