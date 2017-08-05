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Так, вполне вероятно, что в список участников будут добавлены полулегковесы британец Джош Уоррингтон (25−0, 5 КО) и американец Джозеф Диас (24−0, 13 КО). Ожидается, что победитель этого поединка станет обязательным претендентом на титул WBC, принадлежащий американцу Гэри Расселу (28−1, 17 КО).