Головкин сравнил себя с Суперменом и рассказал о PPV-продажах боя с «Канело»

— Этот бой — самый большой для меня, сто процентов. Возможно, сейчас я даже не осознаю, насколько он огромен. Прежде всего, с точки зрения P4P и того, кто номер один в среднем дивизионе. Прямо сейчас для меня это даже больше. Последние пару лет «Канело» — как национальный герой Мексики. Возможно, у меня такая же ситуация в Казахстане. Это очень интересно, будто два героя — не знаю, может, Супермен против кого-нибудь. К этому бою очень большой интерес. Я хочу победить в нем и сделать огромный шаг вперед. Конечно, я хочу и хороших PPV-продаж, почему нет? Деньги — это деньги и бизнес — это бизнес, — сказал Головкин в интервью CBS Sports.



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