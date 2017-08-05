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https://sport.mail.ru/news/boxing/30597898/
5 августа 2017, 22:55 | Бокс | Sports.kz

Головкин сравнил себя с Суперменом и рассказал о PPV-продажах боя с «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал предстоящий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) прокомментировал предстоящий бой с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Этот бой — самый большой для меня, сто процентов. Возможно, сейчас я даже не осознаю, насколько он огромен. Прежде всего, с точки зрения P4P и того, кто номер один в среднем дивизионе. Прямо сейчас для меня это даже больше. Последние пару лет «Канело» — как национальный герой Мексики. Возможно, у меня такая же ситуация в Казахстане. Это очень интересно, будто два героя — не знаю, может, Супермен против кого-нибудь. К этому бою очень большой интерес. Я хочу победить в нем и сделать огромный шаг вперед. Конечно, я хочу и хороших PPV-продаж, почему нет? Деньги — это деньги и бизнес — это бизнес, — сказал Головкин в интервью CBS Sports.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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