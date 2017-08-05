Головкин сравнил себя с Суперменом и рассказал о PPV-продажах боя с «Канело»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал предстоящий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Этот бой — самый большой для меня, сто процентов. Возможно, сейчас я даже не осознаю, насколько он огромен. Прежде всего, с точки зрения P4P и того, кто номер один в среднем дивизионе. Прямо сейчас для меня это даже больше. Последние пару лет «Канело» — как национальный герой Мексики. Возможно, у меня такая же ситуация в Казахстане. Это очень интересно, будто два героя — не знаю, может, Супермен против
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в
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