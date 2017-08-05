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5 августа 2017, 22:47 | Бокс | Sports.kz

Уалиханов готовится к большим боям

В Окснарде (штат Калифорния, США) казахстанский боксер Асхат Уалиханов продолжает подготовку к большим боям на профессиональном ринге. Так написал спортсмен на своей странице в Instagram, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В <span class=error>Окснарде</span> (штат Калифорния США) казахстанский боксер <span class=error>Асхат</span> Уалиханов продолжает подготовку к большим боям на профессиональном ринге. Так написал спортсмен на своей странице в Instagram сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Дата поединка и соперник Асхата пока не определены.

На счету 26-летнего Уалиханова 3 боя в профессионалах. В первом, 17 августа прошлого года, боксеру было защитано поражение мексиканцу Даниэлю Бастиену в связи с дисквалификацией. Затем 2 декабря казахстанец во втором раунде нокаутировал Карлоса Агилеру из Никарагуа. 28 апреля в Калифорнии Асхат во втором раунде остановил местного боксера Эрика Фаулера.

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