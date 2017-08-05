Боец ММА похвалил Головкина за «разрушительный» стиль боя

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Отвечая на один из комментариев аккаунта об MMA в твиттере, который утверждал, что Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) — единственный, ради которого в принципе стоит смотреть бокс, Родс напомнил о Головкине.



«GGG. Я большой фанат Ломаченко, его движения и прочего, но мне нравится разрушение — в этом весь GGG!» — написал Родс.



Свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО). Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.