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https://sport.mail.ru/news/boxing/30597466/
5 августа 2017, 20:10 | Бокс | Sports.kz

Боец ММА похвалил Головкина за «разрушительный» стиль боя

Американский боец смешанных единоборств Майк Родс симпатизирует казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боец смешанных единоборств <span class=error>Майк</span> <span class=error>Родс</span> симпатизирует казахстанскому боксеру Геннадию <span class=error>Головкину</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Отвечая на один из комментариев аккаунта об MMA в твиттере, который утверждал, что Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) — единственный, ради которого в принципе стоит смотреть бокс, Родс напомнил о Головкине.

«GGG. Я большой фанат Ломаченко, его движения и прочего, но мне нравится разрушение — в этом весь GGG!» — написал Родс.

Свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО). Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот поединок: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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