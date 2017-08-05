Боец ММА похвалил Головкина за «разрушительный» стиль боя
Американский боец смешанных единоборств Майк Родс симпатизирует казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Отвечая на один из комментариев аккаунта об MMA в твиттере, который утверждал, что Василий Ломаченко (8−1, 6 КО) — единственный, ради которого в принципе стоит смотреть бокс, Родс напомнил о Головкине.
«GGG. Я большой фанат Ломаченко, его движения и прочего, но мне нравится разрушение — в этом весь GGG!» — написал Родс.
Свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября в
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