Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30596689/
5 августа 2017, 17:24 | Бокс | Чемпионат.com

Хуан Мануэль Маркес: Нокаут в бою с Пакьяо — незабываемый момент моей карьеры

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес, объявивший сегодня о завершении карьеры, сообщил, что его яркая победа в 2012 году над Мэнни Пакьяо является самым незабываемым эпизодом за долгие годы, проведённые на ринге.

«Думаю, что это незабываемый момент, и не только для меня, но и для фанатов. Но до этого у меня также были тяжёлые соперники и чемпионы мира. Я помню поединки с Хуаном Диасом, Марко Баррерой, Майклом Катсидисом и Хоэлем Касамайором. Если вспоминать совсем ранний этап карьеры, то встречи с Агапито Санчесом и Седриком Минго также были тяжелы. Но всё же нокаут 8 декабря 2012 года в бою с Пакьяо незабываем.

У меня была сложная дорога, потому что каким-то образом ни один из промоутеров не оказывал мне серьёзной поддержки. Всё что я выиграл, я выиграл благодаря своему сердцу и усердной работе. Это был прекрасный, но тяжёлый путь, — приводит слова Маркеса BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Головкин назвал все пояса, которые он будет защищать в бою с «Канело»

Головкин назвал все пояса, которые он будет защищать в бою с «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) рассказал, какие титулы чемпиона мира в среднем весе он поставит на кон в предстоящем бою с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним