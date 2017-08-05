Хуан Мануэль Маркес: Нокаут в бою с Пакьяо — незабываемый момент моей карьеры
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес, объявивший сегодня о завершении карьеры, сообщил, что его яркая победа в 2012 году над Мэнни Пакьяо является самым незабываемым эпизодом за долгие годы, проведённые на ринге.
«Думаю, что это незабываемый момент, и не только для меня, но и для фанатов. Но до этого у меня также были тяжёлые соперники и чемпионы мира. Я помню поединки с Хуаном Диасом, Марко Баррерой, Майклом Катсидисом и Хоэлем Касамайором. Если вспоминать совсем ранний этап карьеры, то встречи с Агапито Санчесом и Седриком Минго также были тяжелы. Но всё же нокаут 8 декабря 2012 года в бою с Пакьяо незабываем.
У меня была сложная дорога, потому что
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