«Думаю, что это незабываемый момент, и не только для меня, но и для фанатов. Но до этого у меня также были тяжёлые соперники и чемпионы мира. Я помню поединки с Хуаном Диасом, Марко Баррерой, Майклом Катсидисом и Хоэлем Касамайором. Если вспоминать совсем ранний этап карьеры, то встречи с Агапито Санчесом и Седриком Минго также были тяжелы. Но всё же нокаут 8 декабря 2012 года в бою с Пакьяо незабываем.

У меня была сложная дорога, потому что каким-то образом ни один из промоутеров не оказывал мне серьёзной поддержки. Всё что я выиграл, я выиграл благодаря своему сердцу и усердной работе. Это был прекрасный, но тяжёлый путь, — приводит слова Маркеса BoxingScene.