Головкин объяснил разницу между реальной битвой с «Канело» и комедийным шоу Мейвезера с МакГрегором

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«Между нашими боями большая разница. Если вы хотите увидеть комедийное шоу или бизнес-шоу, то пожалуйста, смотрите Мейвезера с МакГрегором. Но все понимают, что мой поединок с «Канело» — это реальная битва, боксерский бой. Это об уважении к спорту.

У нас не шоу, а настоящая борьба. В этом и есть разница. Думаю, люди знают, что 16 сентября — более важная дата, — цитирует Головкина CBS Sports.