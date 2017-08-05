Головкин объяснил разницу между реальной битвой с «Канело» и комедийным шоу Мейвезера с МакГрегором
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) объяснил, почему не придает большого значения бою между Флойдом
Мейвезером-младшим и Конором МакГрегором в преддверии своего поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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«Между нашими боями большая разница. Если вы хотите увидеть комедийное шоу или
У нас не шоу, а настоящая борьба. В этом и есть разница. Думаю, люди знают, что 16 сентября — более важная дата, — цитирует Головкина CBS Sports.
Напомним, бой Мейвезера с МакГрегром пройдет по правилам бокса 26 августа на
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