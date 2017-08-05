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5 августа 2017, 15:20 | Бокс | Vesti.kz

Головкин объяснил разницу между реальной битвой с «Канело» и комедийным шоу Мейвезера с МакГрегором

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) объяснил, почему не придает большого значения бою между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором МакГрегором в преддверии своего поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Оба события пройдут на одной арене с разницей в три недели. Увеличить
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«Между нашими боями большая разница. Если вы хотите увидеть комедийное шоу или бизнес-шоу, то пожалуйста, смотрите Мейвезера с МакГрегором. Но все понимают, что мой поединок с «Канело» — это реальная битва, боксерский бой. Это об уважении к спорту.

У нас не шоу, а настоящая борьба. В этом и есть разница. Думаю, люди знают, что 16 сентября — более важная дата, — цитирует Головкина CBS Sports.

Напомним, бой Мейвезера с МакГрегром пройдет по правилам бокса 26 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Эта же арена 16 сентября примет поединок между Головкиным и Альваресом. Оба события будут показаны по системе платных трансляций.

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