Чемпион мира WBO Ломаченко оказался тяжелее на взвешивании претендента на титул
Чемпион мира WBO в полулегком весе украинец Василий Ломаченко перевесил своего оппонента Мигелля Марриаги из Колумбии на официальной церемонии взвешивания перед титульным поединком, сообщает Lomachenko Fights.
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В данной весовой категории к боям допускаются боксеры в категории до 59 кг. Ломаченко на церемонии взвешивания показал результат ровно 59 кг., в то время как его оппонент — 58,9 кг.
Как сообщал УНИАН, титульный бой Ломаченко — Марриага состоится 5 августа в
В июне 2016 года он победил Романа Мартинеса из
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