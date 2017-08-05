Чемпион мира WBO Ломаченко оказался тяжелее на взвешивании претендента на титул

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В данной весовой категории к боям допускаются боксеры в категории до 59 кг. Ломаченко на церемонии взвешивания показал результат ровно 59 кг., в то время как его оппонент — 58,9 кг.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Ломаченко — Марриага состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США). Это будет третья защита титула WBO для украинского боксера.