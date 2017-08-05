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https://sport.mail.ru/news/boxing/30595998/
5 августа 2017, 15:19 | Бокс | УНИАН

Чемпион мира WBO Ломаченко оказался тяжелее на взвешивании претендента на титул

Чемпион мира WBO в полулегком весе украинец Василий Ломаченко перевесил своего оппонента Мигелля Марриаги из Колумбии на официальной церемонии взвешивания перед титульным поединком, сообщает Lomachenko Fights.

Наш спортсмен на 100 грамм перевесил своего соперника. Увеличить
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В данной весовой категории к боям допускаются боксеры в категории до 59 кг. Ломаченко на церемонии взвешивания показал результат ровно 59 кг., в то время как его оппонент — 58,9 кг.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Ломаченко — Марриага состоится 5 августа в Лос-Анджелесе (США). Это будет третья защита титула WBO для украинского боксера.

В июне 2016 года он победил Романа Мартинеса из Пуэрто-Рико в титульном бою на знаменитой крытой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. После этого он провел две успешные защиты против Николаса Уолтерса из Ямайки и (16 ноября 2016 г.) и американца Джейсона Сосы (8 апреля 2017 г.).
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