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https://sport.mail.ru/news/boxing/30595510/
5 августа 2017, 13:44 | Бокс | ТАСС

Переговоры о бое Пакьяо в России приостановлены

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Переговоры о проведении в России боя филиппинского боксера Мэнни Пакьяо приостановлены из-за желания спортсмена организовать матч-реванш с австралийцем Джеффом Хорном. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

Ранее исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов сообщал о переговорах с боксером по поводу проведения поединка в России. Увеличить
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Ранее Титов сообщал о переговорах с Пакьяо по поводу проведения поединка в России.

«Пакьяо пока нацелен на реванш с Хорном, так что переговоры на паузе», — сказал Титов.

Пакьяо 2 июля проиграл в 12-раундовом поединке в австралийском Брисбене Хорну по очкам единогласным решением судей. Все трое судей отдали победу хозяину ринга — 115:113, 115:113, 117:111. Филиппинец не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), который завоевал в прошлом бою 6 ноября 2016 года благодаря победе над американцем Джесси Варгасом по очкам.

В 2016 году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить карьеру. Филиппинец — бывший чемпион мира в восьми весовых категориях. В послужном списке 38-летнего боксера 59 побед (38 — нокаутом), семь поражений и две ничьи.
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