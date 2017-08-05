Ломаченко приготовил $500 тыс. своему обидчику

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После ухода Владимира Кличко именно Василий Ломаченко является самым известным профессиональным боксером Украины. К своим 29 годам он — двукратный олимпийский чемпион и дважды чемпион мира среди любителей. Перебравшись в профи в 2013-м, «Хай-тэк» получил шанс сразиться за титул уже во втором своем бою, что является беспрецедентным случаем. Но завоевал его в третьем.

Пояс WBO в категории до 59 кг Ломаченко добыл в поединке с американцем Гари Расселом и с тех пор защитил его уже шесть раз.

Накануне седьмой Всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение повысить статус своего трофея до суперчемпионского.

Он был торжественно вручен украинцу на финальной пресс-конференции. Судя по всему, вскоре будет вновь учрежден и объявлен вакантным «регулярный» титул WBO. Функционеры крайне заинтересованы в том, что пока публике это интересно, различных поясов должно быть как можно больше.

В настоящий момент Ломаченко занимает пятую строчку в рейтинге лучших действующих боксеров (p4p) независимо от категорий по версии журнала The Ring и четвертую в списке авторитетного портала BoxRec.

Сам он не хочет размениваться по мелочам и просил своих промоутеров организовать поединок либо с кубинцем Гильермо Ригондо, либо с мексиканцем Орландо Салидо, от которого Ломаченко потерпел первое (и единственное) поражение в том самом втором поединке на профессиональном ринге при весьма спорном судейском решении.

Не сложилось с обоими вариантами.

Это дало промоутеру Бобу Аруму основания обвинить Ригондо в намеренном уклонении. Мол, он смелый в соцсетях, но когда дело доходит до обсуждения деталей контракта, идет на попятную.

Салидо не устраивала то дата, то сумма предлагаемого командой Ломаченко гонорара ($720 тыс). В конце концов, он пожаловался на травму руки — и вопрос с реваншем отпал сам собой.

В итоге украинец подерется с совершенно незвездным Марриагой (29-е место в рейтинге BoxRec для полулегковесов и второе среди колумбийцев). Этот боец примечателен лишь тем, что дважды неудачно претендовал на чемпионские пояса в весе до 57,2 кг. В июне 2015 года он уступил судейским решением ямайцу Николасу Уолтерсу, которого Ломаченко чуть позднее буквально деклассировал в семи раундах, а в апреле 2017-го подвергся разгрому по очкам от мексиканца Оскара Вальдеса.

Естественно, Марриаге было глупо отказываться от шанса сорвать большой куш. Едва ли в обозримой перспективе он мог бы где-то заработать больше. Ну, а для нейтральных поклонников бокса это, скорее всего, будет «мисматч», то есть поединок, когда у одного из участников заведомо нет никаких шансов.

Вероятно, недоволен уровнем соперника и сам Ломаченко.

Недавно украинец решил подогреть интригу, пообещав выплатить $500 тыс. из собственного кармана тому, кто сумеет побить его на ринге.

Ломаченко любит импровизировать и вносить новшества, в том числе, в свою подготовку. Так, при подготовке к Марриаге он улучшал координацию и отрабатывал технику обманных движений при помощи скейта.

«Я не хочу зацикливаться на том, что я что-то должен сделать с Марриагой, деклассировать его, проявить себя, — заявил украинский боксер, слова которого приводит Thaboxingvoice. — Я буду боксировать так, как умею и получать удовольствие, как я делал это раньше. Если честно, я не думаю о том, что уже проиграл когда-то, что у меня есть «единица» в графе поражений.

Я обмысливаю только, как укоренить свое имя в истории бокса. Хочу, чтобы люди, когда говорят о боксе, вспоминали мою фамилию.

К примеру, если речь о Мэнни Пакьяо, никто не вспоминает о его поражениях. Все понимают, что это легенда. Я не думал о том, сколько лет еще планирую боксировать. Рассчитываю заниматься боксом до тех пор, пока мне не надоест одевать перчатки и приходить в зал.

На контрольном взвешивании в ночь на субботу по Москве Ломаченко с трудом уложился в необходимый лимит, показав ровно 59 кг. Марриага оказался на 100 гр легче.

По словам претендента, он тренировался в Колумбии и пребывал в хорошей форме в тот момент, когда поступило предложение от команды Ломаченко.

«Я думаю, он заглядывает вперед, потому как уже вовсю обсуждает другие поединки, — цитирует Марриагу BoxingScene. — Но я всегда говорил, что сначала нужно позаботиться о тех задачах, которые стоят перед тобой прямо сейчас, потому что случиться может все что угодно. Я могу удивить Ломаченко.

Мне нравится, когда мои соперники заглядывают мне за спину, мне нравится, когда они слишком уверены, так что я могу удивить их.

Ломаченко — прекрасный боец, один из лучших в мире. Но я знаю, что я также могу быть в числе лучших. Наш поединок может стать большим сюрпризом.

Помимо означенных проигрышей, 30-летний Марриага по прозвищу Скорпион имеет в активе 25 побед (в том числе 21 досрочную). Он бился на родине, в Мексике и США, однако не может похвастать скальпами действительно именитых противников.