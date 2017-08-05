Дата боя и соперник боксера Ковалева определятся в конце августа

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Ранее стало известно о том, что команда Ковалева подала протест на результат поединка с американцем Андре Уордом.

«Мы работаем над этим [проведением поединка Ковалева]. Планируем, что соперник и дата будут известны в конце лета. Пока никаких договоренностей нет», — сказала Дува.