Дата боя и соперник боксера Ковалева определятся в конце августа
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Соперник и дата следующего поединка бывшего чемпиона мира по боксу россиянина Сергея Ковалева будут определены в конце августа. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее стало известно о том, что команда Ковалева подала протест на результат поединка с американцем Андре Уордом.
«Мы работаем над этим [проведением поединка Ковалева]. Планируем, что соперник и дата будут известны в конце лета. Пока никаких договоренностей нет», — сказала Дува.
Ковалев уступил Уорду в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter