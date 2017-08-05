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https://sport.mail.ru/news/boxing/30595076/
5 августа 2017, 12:32 | Бокс | Vesti.kz

Головкин назвал бизнесом бой с Джейкобсом на пути к битве с «Канело»

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) объяснил, почему провел все 12 раундов в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО).

GGG объяснил зачем провел 12 раундов против американца. Увеличить
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Их поединок состоялся в марте этого года. Джейкобс уже в четвертом раунде побывал в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину. При этом американец стал первым соперником GGG, который прошел всю дистанцию, после чего многие стали говорить, что Головкин сдал.

По словам казахстанца, этот поединок с Джейкобсом позволил ему заполучить бой с мекиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Это просто бизнес. Если бы я слишком хорошо смотрелся в бою с Джейкобсом, то у меня не было бы сделки с Golden Boy (промоутеры “Канело”). Для меня это опыт. Мне был нужен первый 12-раундовый поединок. Сейчас я чувствую себя более комфортно. Бой с Дэниэлом был другим. Он — другой человек с иным стилем. Он не “Канело”. Теперь у меня есть поединок с “Канело”, и бой с Джейкобсом подарил мне на это шанс», — сказал Головкин в беседе с CBS Sports.

Напомним, бой между Головкиным и «Канело» состоится 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.

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