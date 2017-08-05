Головкин назвал бизнесом бой с Джейкобсом на пути к битве с «Канело»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Их поединок состоялся в марте этого года. Джейкобс уже в четвертом раунде побывал в нокдауне, но в итоге выстоял все 12. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Головкину. При этом американец стал первым соперником GGG, который прошел всю дистанцию, после чего многие стали говорить, что Головкин сдал.

По словам казахстанца, этот поединок с Джейкобсом позволил ему заполучить бой с мекиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

«Это просто бизнес. Если бы я слишком хорошо смотрелся в бою с Джейкобсом, то у меня не было бы сделки с Golden Boy (промоутеры “Канело”). Для меня это опыт. Мне был нужен первый 12-раундовый поединок. Сейчас я чувствую себя более комфортно. Бой с Дэниэлом был другим. Он — другой человек с иным стилем. Он не “Канело”. Теперь у меня есть поединок с “Канело”, и бой с Джейкобсом подарил мне на это шанс», — сказал Головкин в беседе с CBS Sports.