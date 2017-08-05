Канат Ислам проведет открытую для болельщиков тренировку перед боем в Астане
Казахстанский
боксер-профессионал Канат Ислам (24−0, 19 КО) в рамках подготовки к бою с канадцем Брэндоном Куком (18−0, 11 КО) проведет в Астане тренировку, вход на которую будет свободен для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба Qazaq promotions.
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Известно, что тренировка состоится 20-го августа. Место и время будут объявлены позже.
Напомним, бой Ислама с Куком станет главным событием вечера бокса в Астане.
Свой последний поединок канадец провел в конце января этого года в Монреале, победив досрочно своего соотечественника Стивена Батлера, но после поединка возникли беспорядки, в ходе которых в голову Кука прилетело ведро со льдом.
Ислам в своем последнем бою 26 мая в США по итогам 12 раундов победил мексиканца Норберто Гонсалеса и завоевал пояса WBO NABO и WBA
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