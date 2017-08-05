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https://sport.mail.ru/news/boxing/30594985/
5 августа 2017, 12:15 | Бокс | Vesti.kz

Канат Ислам проведет открытую для болельщиков тренировку перед боем в Астане

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (24−0, 19 КО) в рамках подготовки к бою с канадцем Брэндоном Куком (18−0, 11 КО) проведет в Астане тренировку, вход на которую будет свободен для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба Qazaq promotions.

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Известно, что тренировка состоится 20-го августа. Место и время будут объявлены позже.

Напомним, бой Ислама с Куком станет главным событием вечера бокса в Астане.

Свой последний поединок канадец провел в конце января этого года в Монреале, победив досрочно своего соотечественника Стивена Батлера, но после поединка возникли беспорядки, в ходе которых в голову Кука прилетело ведро со льдом.

Ислам в своем последнем бою 26 мая в США по итогам 12 раундов победил мексиканца Норберто Гонсалеса и завоевал пояса WBO NABO и WBA Inter-Сontinental в первом среднем весе.

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