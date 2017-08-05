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https://sport.mail.ru/news/boxing/30594239/
5 августа 2017, 10:51 | Бокс | Vesti.kz

Джейкобс рассказал о возвращении на ринг: Мы вызываем Головкина, но не преследуем его

Бывший «регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) рассказал о сроках возвращения на ринг, сообщает boxingnews24.com.

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По его словам, уже определены дата и место, но еще не выбран соперник.

«14 октября в Нью-Йорке в Barclays Center. Мы объявим официально в ближайшую неделю. Конечно, это будет высокий уровень. Мы не станем возвращаться назад. Мы все еще в игре. Мы вызываем Головкина, но не преследуем его», — сказал Джейкобс.

Напомним, последний бой Джейкобс провел с Головкиным в марте этого года в Нью-Йорке. Американец уже в четвертом раунде оказался в нокдауне, но в итоге выстоял все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому боксеру.

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