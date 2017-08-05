Джейкобс рассказал о возвращении на ринг: Мы вызываем Головкина, но не преследуем его

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По его словам, уже определены дата и место, но еще не выбран соперник.

«14 октября в Нью-Йорке в Barclays Center. Мы объявим официально в ближайшую неделю. Конечно, это будет высокий уровень. Мы не станем возвращаться назад. Мы все еще в игре. Мы вызываем Головкина, но не преследуем его», — сказал Джейкобс.