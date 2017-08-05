Джейкобс рассказал о возвращении на ринг: Мы вызываем Головкина, но не преследуем его
Бывший «регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) рассказал о сроках возвращения на ринг, сообщает boxingnews24.com.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его словам, уже определены дата и место, но еще не выбран соперник.
«14 октября в
Напомним, последний бой Джейкобс провел с Головкиным в марте этого года в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter