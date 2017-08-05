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https://sport.mail.ru/news/boxing/30594055/
5 августа 2017, 10:49 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс: Я хочу, чтобы случился бой с Головкиным или «Канело», но не жду, затаив дыхание

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс, который готовится к бою против Вилли Монро-младшего, заявил, что хочет встретиться с победителем противостояния Головкин — Альварес.

Британец говорит что <nobr>из-за </nobr>ожидания слишком много времени провел вне ринга. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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«Посмотрим, что смогут сделать мои промоутер и менеджмент. Я хочу, чтобы это случилось, но не жду, затаив дыхание. Я проводил защиту только один раз, потому что ждал больших боев. Ожидание таких боев надолго оставило меня вне ринга. Буду потихоньку двигаться вперед, пока один из таких боев не получится», — цитирует Сондерса worldboxingnews.net.

Напомним, Сондерс и Монро проведут бой в Лондоне 16 сентября — в этот же день в Лас-Вегасе состоится поединок Головкина с Альваресом.

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