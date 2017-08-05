Сондерс: Я хочу, чтобы случился бой с Головкиным или «Канело», но не жду, затаив дыхание

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«Посмотрим, что смогут сделать мои промоутер и менеджмент. Я хочу, чтобы это случилось, но не жду, затаив дыхание. Я проводил защиту только один раз, потому что ждал больших боев. Ожидание таких боев надолго оставило меня вне ринга. Буду потихоньку двигаться вперед, пока один из таких боев не получится», — цитирует Сондерса worldboxingnews.net.