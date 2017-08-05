Бриггс признал, что принимал запрещённые препараты

«Я признаю, что делал это. Я беру на себя полную ответственность за это.

Я пытался повлиять на уровень своих выступлений. Я прошу прощения у всех, кому сделал больно в связи с этим. Я сделал это, потому что многие мои друзья и фанаты ждали, что я снова стану чемпионом мира и буду первым, кто сделал это в трёх разных десятилетиях.