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https://sport.mail.ru/news/boxing/30593084/
5 августа 2017, 10:47 | Бокс | Чемпионат.com

Бриггс признал, что принимал запрещённые препараты

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс, получивший недавно дисквалификацию в связи с проваленным допинг-тестом, признал, что действительно принимал запрещённые препараты.

«Я признаю, что делал это. Я беру на себя полную ответственность за это.

Я пытался повлиять на уровень своих выступлений. Я прошу прощения у всех, кому сделал больно в связи с этим. Я сделал это, потому что многие мои друзья и фанаты ждали, что я снова стану чемпионом мира и буду первым, кто сделал это в трёх разных десятилетиях.

Мой тренер знает лучше, что именно я принимал. Но я беру полную ответственность на себя. Я астматик с рождения и хотел помочь себе облегчить дыхание. У всех нас есть взлёты и падения. Но я надеюсь вернуться и стать чемпионом мира в третий раз. Я вернусь и докажу, что даже с болезнью и без каких-либо вспомогательных веществ я смогу стать лучшим в мире, — приводит слова Бриггса BoxingScene.
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