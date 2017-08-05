Ломаченко бьется с Марриагой, но смотрит в будущее

Будучи одним из лучших бойцов в рейтинге вне весовых категорий, Ломаченко является абсолютным фаворитом этого поединка, даже несмотря на то, что Марриага по послужному списку почти втрое опытнее: на счету украинца восемь побед при одном поражении, у колумбийца 25 побед и два поражения.

ПРЕТЕНДЕНТ-АНДЕРДОГ

Промоутеры Ломаченко зазывали на реванш Орландо Салидо, в бою с которым украинец и потерпел свою единственную неудачу. Однако мексиканец, исповедующий не самый чистый стиль ведения боя, не решился выйти на ринг во второй раз, сославшись на травму и недостаточное количество времени, чтобы сделать вес. Проблемы со сгонкой, напомним, были у него еще и в первом поединке. Не спас дело даже обещанный промоутерами украинца гонорар в 720 тысяч долларов.

Для Марриаги же попытка штурмовать титул будет второй подряд и третьей в общей сложности. В предыдущем бою он пытался отобрать титул WBO в полулегком весе, но проиграл по очкам и поднялся на категорию вверх для второй попытки — против Ломаченко. Едва ли на этот раз ему будет легче, но сложности колумбийца не пугают. Он рассказал, что с предложением провести поединок ему позвонили в конце июня, он тогда находился на родине, тренировался и как раз был в неплохой форме. Конечно, его удивило то, как скоро после поражения он получал второй чемпионский бой, но, взвесив с командой все факторы, дал согласие.

Марриага понимает, что не будет фаворитом, но считает, что может удивить Ломаченко. Хотя и признает его одним из лучших в мире, но тут же добавляет, что и сам находится в числе сильнейших боксеров.

— Я думаю, что он немного меня недооценивает, потому что он постоянно повторяет о боях с другими боксерами, с чемпионами, — сказал Марриага на пресс-конференции. — Я всегда говорил, что в первую очередь надо беспокоиться о том, что тебе предстоит, ведь в бою все может случиться. И, возможно, он будет удивлен в эту субботу. Мне нравится, когда соперники смотрят на меня сверху вниз. Мне нравится, когда они уверены в себе. Так я могу их удивить в поединке.

Статус андердога ничуть не смущает, наоборот, мотивирует Марриагу. По его словам, это его даже вдохновляет и заставляет работать так, чтобы удивить не только самого Ломаченко, но и сотни экспертов, которые не верят в возможность успеха.

ЛОМАЧЕНКО ГОТОВ ПРОДОЛЖАТЬ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ

Со спорного поражения от Орландо Салидо прошло тем временем уже три года. С тех пор Ломаченко не только не проигрывал, но и утвердил за собой репутацию техничного, скоростного и очень опасного соперника. Уверенное ведение боя и яркие победы над весьма непростыми соперниками — два серьезных аргумента. Третий — это постоянный интерес со стороны соперников из соседних весовых категорий, которые поглядывают на украинского боксера с явным желанием вызывать на поединок. Думает об этом и сам Ломаченко, да и журналисты с экспертами все чаще заглядывают в будущее, считая исход боя с Марриаргой делом решенным. Настолько фантастическим кажется любой исход боя, кроме победы Ломаченко.

— Марриага физически силен, — заметил Ломаченко. — Он находится в хорошей форме, обучен, поэтому думаю, что бой, который, как все считают, будет очень легким, на самом деле для меня легким не будет.

В действительности — едва ли этот поединок будет таким уж трудным для Ломаченко. А вот дальше все может быть гораздо интереснее. К примеру, если Василий пойдет за конкурентными боями в соседние веса. В отличие от текущего дивизиона там есть где развернуться. Фамилии возможных соперников назывались неоднократно, и если Ломаченко действительно смотрит в сторону других категорий, то после боя с Марриагой момент будет самый что ни на есть подходящий. Раз уж реванш с Салидо сорвался, пора двигаться дальше.