Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь Макгрегора

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Причиной тому оказались кадры, ставшие достоянием общественности. В частности, на одном из них Малиньяджи лежит на канвасе ринга. Ряд других фото также свидетельствует о том, что Макгрегор в спаррингах превосходил Малиньяджи.

«Я хочу внести ясность. Я покидаю тренировочный лагерь Макгрегора. Я пришёл сюда с наилучшими намерениями и пытался помочь. Идея стать частью такого грандиозного шоу волновала меня. Я верю, что у нас с Конором сложились уважительные отношения, которые выработались во время наших спарринг-сессий.

Но есть вещи вне ринга, которые я не могу принять. Также мне не нравились некоторые вещи в самом тренировочном лагере. Я оказался на канвасе ринга не после удара Конора, а после того, как он меня оттолкнул.

Я не могу диктовать свои условия в чужом лагере, но могу решать, хочу ли я быть частью этого. Не буду выдавать никакие тактические замыслы Конора, и я даю своё слово. Желаю команде Конора удачного завершения лагеря, — приводит слова Малиньяджи World Boxing News.