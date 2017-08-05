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https://sport.mail.ru/news/boxing/30592879/
5 августа 2017, 10:23 | Бокс | Чемпионат.com

Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь Макгрегора

Поли Малиньяджи, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, вызвавшийся помочь подготовиться чемпиону UFC Конору Макгрегору к поединку с Флойдом Мейвезером, прекратил сотрудничество с командой ирландца.

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Причиной тому оказались кадры, ставшие достоянием общественности. В частности, на одном из них Малиньяджи лежит на канвасе ринга. Ряд других фото также свидетельствует о том, что Макгрегор в спаррингах превосходил Малиньяджи.

«Я хочу внести ясность. Я покидаю тренировочный лагерь Макгрегора. Я пришёл сюда с наилучшими намерениями и пытался помочь. Идея стать частью такого грандиозного шоу волновала меня. Я верю, что у нас с Конором сложились уважительные отношения, которые выработались во время наших спарринг-сессий.

Но есть вещи вне ринга, которые я не могу принять. Также мне не нравились некоторые вещи в самом тренировочном лагере. Я оказался на канвасе ринга не после удара Конора, а после того, как он меня оттолкнул.

Я не могу диктовать свои условия в чужом лагере, но могу решать, хочу ли я быть частью этого. Не буду выдавать никакие тактические замыслы Конора, и я даю своё слово. Желаю команде Конора удачного завершения лагеря, — приводит слова Малиньяджи World Boxing News.
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