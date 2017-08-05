Амир Хан: Всё, что вы увидели, — правда, и мою страницу никто не взламывал
Экс-чемпион мира по боксу Амир Хан отверг предположения чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа о том, что его страница в «Твиттере» была взломана.
Сегодня, 4 августа, на странице бывшего чемпиона появилось заявление, из которого стало ясно, что Хан расстаётся со своей женой. Попутно он обвинил её в романе с Джошуа.
«Всё, что вы видели, — правда. Мы с супругой решили расстаться и двигаться дальше. Мою страницу никто не взламывал. Нам нужно двигаться дальше. В будущем желаю ей всего наилучшего. Не хочу, чтобы
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