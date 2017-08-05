Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30592792/
5 августа 2017, 10:26 | Бокс | Чемпионат.com

Амир Хан: Всё, что вы увидели, — правда, и мою страницу никто не взламывал

Экс-чемпион мира по боксу Амир Хан отверг предположения чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа о том, что его страница в «Твиттере» была взломана.

Сегодня, 4 августа, на странице бывшего чемпиона появилось заявление, из которого стало ясно, что Хан расстаётся со своей женой. Попутно он обвинил её в романе с Джошуа.

«Всё, что вы видели, — правда. Мы с супругой решили расстаться и двигаться дальше. Мою страницу никто не взламывал. Нам нужно двигаться дальше. В будущем желаю ей всего наилучшего. Не хочу, чтобы кто-то переживал. Что сделано, то сделано, всё это правда», — приводит слова Хана BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним