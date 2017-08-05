Сегодня, 4 августа, на странице бывшего чемпиона появилось заявление, из которого стало ясно, что Хан расстаётся со своей женой. Попутно он обвинил её в романе с Джошуа.

«Всё, что вы видели, — правда. Мы с супругой решили расстаться и двигаться дальше. Мою страницу никто не взламывал. Нам нужно двигаться дальше. В будущем желаю ей всего наилучшего. Не хочу, чтобы кто-то переживал. Что сделано, то сделано, всё это правда», — приводит слова Хана BoxingScene.