Иса Акбербаев нокаутировал бывшего претендента на титул чемпиона мира
Казахстанский боксер первого тяжелого веса Иса Акбербаев одержал победу техническим нокаутом над украинцем Юрием Барашьяном, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок проходил в рамках вечера бокса в российском городе Сочи и был остановлен во втором раунде.
Благодаря этой победе, Акбербаев завоевал пояс WBA West Asia (Западная Азия), который находится на низшей ступени в линейке титулов WBA.
Для 33-летнего Акбербаева эта победа стала 18-й в карьере и 13-й досрочной — казахстанец не имеет поражений. 37-летний Барашьян потерпел десятое поражение в карьере (третье досрочное) — также на его счету 29 побед (18 нокаутом).
В своей карьере Барашьян дважды доходил до боев за титул чемпиона мира, но проигрывал их единогласным решением. В июле 2008 года украинец уступил аргентинцу Уго Эрнану Гараю (34−7, 18 КО). В январе 2009 года украинец получил еще один титульный бой, но провалил взвешивание,
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