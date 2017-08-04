Канат Ислам объяснил смену оппонента для боя в Астане
Казахстанский боксер профессионал Канат Ислам объяснил, что произошло с ранее анонсированным американцем Джеймсом Кирклендом, а также рассказал о финальной подготовке перед вечером профессионального бокса в Астане, где он выйдет на ринг против непобежденного канадца Брэндона Кука, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
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«Что касается Киркленда, он свое согласие не дал. Возможно, в будущем мы встретимся на ринге. Мы со своей стороны сказали, что готовы выполнить со своей стороны все требования, но его менеджеры и промоутеры не выходили на связь», — сказал Канат Ислам журналистам по прибытию в Астану.
В целом, по прибытию авиарейсом из Алматы, он сказал журналистам, что в горах он тренировался совместно со сборной Казахстана, которая готовится к чемпионату мира под руководством главного тренера Мырзагали Айтжанова.
«Весь результат труда, думаю, увидим уже на ринге. Очень рад, что в столице мы будем проводить этот большой и ответственный бой. Соперник, как и я, ни разу не проигрывал. Их (соперников) нельзя считать слабыми или легкими, ко всем готовишься упорно. Что касается стиля, по моим наблюдениям, у него все качества есть как боксера», — продолжил боксер.
Он также признался, что для него бой с канадцем возможность выйти на НВО, и, помимо этого, возможность стать одной из больших фигур в мировом боксе.
«В Астане есть тренировочная база, приехали вместе с командой, тренером, завтра прибывают мои
Промоутер боксера Нельсон Лопес в свою очередь рассказал, что
«Думаю, что это отличный бой для Каната. Брэндону 19 лет, у него есть большая мечта. Он такой же знаменитый в своей стране, как Канат в Казахстане. У него такие же способности, как у Каната. Это будет схватка двух хороших бойцов, которая пройдет на нашей земле, в Казахстане», — сказал Лопес.
На вопрос, ожидает ли команда Каната Ислама нокаут, тренер ответил, что это «непредсказуемо», но заверил, что казахстанский спортсмен будет биться, а результат все увидят нынешней осенью на ринге.
Ранее в конце июня сообщалось, что команда Каната Ислама ведет переговоры с американцем Джеймсом Кирклендом. Позже в июле месяце стало известно, что казахстанский
Вечер бокса пройдет 9 сентября в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. В главном поединке вечера соперники будут отстаивать титулы чемпиона мира по версиям WBA InterContinental и
На счету 31-летнего канадского боксера — 18 проведенных поединков на профессиональном ринге. Во всех Кук одержал победы, причем 11 из них завершил досрочно.
Кроме того, стали известны фамилии боксеров, которые будут представлять Казахстан 9 сентября на вечере бокса. В частности, зрелищность мероприятию добавят еще восемь поединков с участием рейтинговых казахстанских боксеров, таких как Жанкош Тураров, Жанибек Алимханулы, Мейрим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Али Ахмедов, Айдос Ербосынулы, Димаш Ниязов, Руслан Жанайбаев и другие. Они померятся силами с ведущими боксерами из разных стран.
В своем последнем поединке Канат Ислам одержал уверенную победу над мексиканским боксером Норберто Гонсалесом по прозвищу «Мексиканский демон».
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