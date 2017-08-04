Поветкин не расстроен из-за того, что реванш с Кличко не состоится

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг 41-летний Кличко объявил о завершении карьеры в профессиональном боксе.

«Владимир Кличко — один лучших супертяжеловесов в мире, если он принял решение закончить карьеру, значит, пришло время, и это его право», — подчеркнул российский боксер.

Поединок между Поветкиным и Кличко прошел осенью 2013 года в Москве и завершился поражением россиянина по очкам. «Не расстроен [что не удалось провести реванш с Кличко], у нас другие цели, мы стремимся к бою за титул чемпиона мира», — сказал Поветкин.

Поветкин в июле был возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) после завершения допинговых скандалов. В настоящий момент дело спортсмена также рассматривается во Всемирном боксерском совете (WBC).

Чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, титулами WBA и IBF владеет англичанин Энтони Джошуа, WBO — новозеландец Джозеф Паркер.