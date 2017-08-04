Поветкин не расстроен из-за того, что реванш с Кличко не состоится
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский
боксер-супертяжеловес Александр Поветкин не расстроен из-за невозможности проведения боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко, он ставит перед собой цель провести поединок за титул чемпиона мира. Об этом он рассказал ТАСС.
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В четверг 41-летний Кличко объявил о завершении карьеры в профессиональном боксе.
«Владимир Кличко — один лучших супертяжеловесов в мире, если он принял решение закончить карьеру, значит, пришло время, и это его право», — подчеркнул российский боксер.
Поединок между Поветкиным и Кличко прошел осенью 2013 года в Москве и завершился поражением россиянина по очкам. «Не расстроен [что не удалось провести реванш с Кличко], у нас другие цели, мы стремимся к бою за титул чемпиона мира», — сказал Поветкин.
Поветкин в июле был возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) после завершения допинговых скандалов. В настоящий момент дело спортсмена также рассматривается во Всемирном боксерском совете (WBC).
Чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, титулами WBA и IBF владеет англичанин Энтони Джошуа, WBO — новозеландец Джозеф Паркер.
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