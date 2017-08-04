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https://sport.mail.ru/news/boxing/30584906/
4 августа 2017, 11:35 | Бокс | Чемпионат.com

WBA санкционировала поединок между Джошуа и Ортисом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала проведение поединка между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии этой организации Энтони Джошуа и первым номером рейтинга WBA Луисом Ортисом.

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала проведение поединка между чемпионом мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии этой организации <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и первым номером рейтинга WBA <span class=error>Луисом</span> <span class=error>Ортисом</span>. Увеличить
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Изначально планировалось, что победитель первого боя Энтони Джошуа — Владимир Кличко должен будет договориться о проведении боя с Ортисом на протяжении 120 дней. Однако WBA не настаивала на таком развитии событий, учитывая возможный реванш между Джошуа и Кличко. Теперь же, после того как украинец объявил о завершении карьеры, WBA призывает стороны прийти к консенсусу, сообщает BoxingScene.

У сторон есть 30 дней, чтобы договориться об условиях встречи, в противном случае будут назначены промоутерские торги.
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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин не расстроен из-за невозможности проведения боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко, он ставит перед собой цель провести поединок за титул чемпиона мира. Об этом он рассказал ТАСС.
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