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https://sport.mail.ru/news/boxing/30584712/
4 августа 2017, 11:29 | Бокс | Чемпионат.com

Хуан Мануэль Маркес завершил карьеру

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес (56−7−1, 40 КО) принял решение о завершении профессиональной карьеры, сообщает BoxingScene.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль <span class=error>Маркес</span> (56−7−1 40 КО) принял решение о завершении профессиональной карьеры сообщает BoxingScene. Увеличить
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43-летний мексиканец планировал провести поединок до конца этого года, однако по разным причинам дата поединка постоянно откладывалась. Теперь же стало известно, что боксёр и вовсе не вернётся на ринг.

Свой последний поединок он провёл в мае 2014 года, когда победил единогласным решением судей Майка Альварадо. Наибольшую популярность Маркес получил благодаря трём боям с Мэнни Пакьяо, в последнем из которых он жёстко нокаутировал филиппинца.
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