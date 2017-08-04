Хуан Мануэль Маркес завершил карьеру

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43-летний мексиканец планировал провести поединок до конца этого года, однако по разным причинам дата поединка постоянно откладывалась. Теперь же стало известно, что боксёр и вовсе не вернётся на ринг.

Свой последний поединок он провёл в мае 2014 года, когда победил единогласным решением судей Майка Альварадо. Наибольшую популярность Маркес получил благодаря трём боям с Мэнни Пакьяо, в последнем из которых он жёстко нокаутировал филиппинца.