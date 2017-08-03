Левит рассказал о травме, карьере в профи и жизни после Олимпиады

Несмотря на то, что с финального боксерского поединка Олимпиады в Рио-де-Жанейро прошел почти год, в памяти казахстанцев все также остается весьма спорная победа россиянина Евгения Тищенко над нашим Василием Левитом. А ведь совсем скоро боксеры вновь могут встретиться на немецком ринге Чемпионата мира.



— Сейчас на мире, кроме Тищенко, есть более 15 боксеров не хуже его. Не надо голову забивать одним, надо просто подвести себя в хорошей форме — и там уже как бог даст.



Кстати, после Олимпиады Левита наградили званием «народного чемпиона», но в жизни он остался все тем же скромным парнем.



— Да никак не изменилась, так же тренируюсь, также по сборам ездим. Спокойно выхожу на улицу, чаще теперь здороваются, бывает, подходят фотографируются — это даже наоборот, приятная часть нашей профессии.



За последнее время многие наши спортсмены решили перейти из любительского в профессиональный бокс, и наша сборная явно поредела, а что же решил Василий?



— Нет, я как не собирался, так и не собираюсь никуда переходить. У меня все стабильно, я в сборной. Было такое коллегиальное решение, посоветовались, подумали и приняли решение остаться в любителях.



А вот в те редкие моменты, когда Василий Левит бывает дома, он любит проводить свое свободное время в окружении семьи, ходить в кино и кафе, а также погонять мяч на зеленом поле. Кстати, на заметку девушкам: сердце Василия все еще свободно!



Сейчас боксер проводит усиленные тренировки после травмы руки.



— Травма была, сейчас все уже нормально, пока время было, успел подлечить все, тренируюсь без ограничений по плану. Сейчас мы в горах набираем общефизическую подготовку, закладываем фундамент.



Весьма неожиданно Василий оказался большим любителем английского футбола.



— Я давно болею за «Ливерпуль», больше всего смотрю Премьер-лигу. Честно, я больше люблю смотреть футбол, но бокс мне приходится смотреть, потому что это моя профессия, и надо отсматривать соперников.