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https://sport.mail.ru/news/boxing/30581178/
3 августа 2017, 22:19 | Бокс | Sports.kz

Левит рассказал о травме, карьере в профи и жизни после Олимпиады

Казахстанский боксер Василий Левит не любит играть на публику. Несмотря на оглушительную популярность и народную любовь, серебряный призер Олимпиады в Рио остался все тем же Василием, которым он был и до своего успеха.

Несмотря на то, что с финального боксерского поединка Олимпиады в Рио-де-Жанейро прошел почти год, в памяти казахстанцев все также остается весьма спорная победа россиянина Евгения Тищенко над нашим Василием Левитом. А ведь совсем скоро боксеры вновь могут встретиться на немецком ринге Чемпионата мира.

— Сейчас на мире, кроме Тищенко, есть более 15 боксеров не хуже его. Не надо голову забивать одним, надо просто подвести себя в хорошей форме — и там уже как бог даст.

Кстати, после Олимпиады Левита наградили званием «народного чемпиона», но в жизни он остался все тем же скромным парнем.

— Да никак не изменилась, так же тренируюсь, также по сборам ездим. Спокойно выхожу на улицу, чаще теперь здороваются, бывает, подходят фотографируются — это даже наоборот, приятная часть нашей профессии.

За последнее время многие наши спортсмены решили перейти из любительского в профессиональный бокс, и наша сборная явно поредела, а что же решил Василий?

— Нет, я как не собирался, так и не собираюсь никуда переходить. У меня все стабильно, я в сборной. Было такое коллегиальное решение, посоветовались, подумали и приняли решение остаться в любителях.

А вот в те редкие моменты, когда Василий Левит бывает дома, он любит проводить свое свободное время в окружении семьи, ходить в кино и кафе, а также погонять мяч на зеленом поле. Кстати, на заметку девушкам: сердце Василия все еще свободно!

Сейчас боксер проводит усиленные тренировки после травмы руки.

— Травма была, сейчас все уже нормально, пока время было, успел подлечить все, тренируюсь без ограничений по плану. Сейчас мы в горах набираем общефизическую подготовку, закладываем фундамент.

Весьма неожиданно Василий оказался большим любителем английского футбола.

— Я давно болею за «Ливерпуль», больше всего смотрю Премьер-лигу. Честно, я больше люблю смотреть футбол, но бокс мне приходится смотреть, потому что это моя профессия, и надо отсматривать соперников.

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