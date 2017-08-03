Левит рассказал о травме, карьере в профи и жизни после Олимпиады
Казахстанский боксер Василий Левит не любит играть на публику. Несмотря на оглушительную популярность и народную любовь, серебряный призер Олимпиады в Рио остался все тем же Василием, которым он был и до своего успеха.
Несмотря на то, что с финального боксерского поединка Олимпиады в
— Сейчас на мире, кроме Тищенко, есть более 15 боксеров не хуже его. Не надо голову забивать одним, надо просто подвести себя в хорошей форме — и там уже как бог даст.
Кстати, после Олимпиады Левита наградили званием «народного чемпиона», но в жизни он остался все тем же скромным парнем.
— Да никак не изменилась, так же тренируюсь, также по сборам ездим. Спокойно выхожу на улицу, чаще теперь здороваются, бывает, подходят фотографируются — это даже наоборот, приятная часть нашей профессии.
За последнее время многие наши спортсмены решили перейти из любительского в профессиональный бокс, и наша сборная явно поредела, а что же решил Василий?
— Нет, я как не собирался, так и не собираюсь никуда переходить. У меня все стабильно, я в сборной. Было такое коллегиальное решение, посоветовались, подумали и приняли решение остаться в любителях.
А вот в те редкие моменты, когда Василий Левит бывает дома, он любит проводить свое свободное время в окружении семьи, ходить в кино и кафе, а также погонять мяч на зеленом поле. Кстати, на заметку девушкам: сердце Василия все еще свободно!
Сейчас боксер проводит усиленные тренировки после травмы руки.
— Травма была, сейчас все уже нормально, пока время было, успел подлечить все, тренируюсь без ограничений по плану. Сейчас мы в горах набираем общефизическую подготовку, закладываем фундамент.
Весьма неожиданно Василий оказался большим любителем английского футбола.
— Я давно болею за «Ливерпуль», больше всего смотрю
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