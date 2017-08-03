Бей, как Кличко. Лучшие нокауты Владимира

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко принял решение уйти из бокса. Об этом он сообщил в официальном видеообращении. А мы вспоминаем лучшие нокауты в исполнении Доктора Стальной Молот.



10 МАРТА 2007 ГОДА (МАНГЕЙМ, ГЕРМАНИЯ). БОЙ ЗА ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ IBF/IBO В СУПЕРТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. СОПЕРНИК РЭЙ ОСТИН (24−3−4, 17 КО). РЕЗУЛЬТАТ: ПОБЕДА НОКАУТОМ ВО ВТОРОМ РАУНДЕ



В марте 2007 года Владимир Кличко проводил свою вторую защиту титула чемпиона мира по версии IBF, завоёванного годом ранее в бою против Криса Бёрда. К тому времени на счету украинца было 15 побед с приставкой КО, однако ни одна из этих чистых побед не могла котироваться столь высоко и конкурировать с победой над Остином по причине статусности поединка. Все предыдущие победы нокаутами были добыты Кличко-младшим либо на заре спортивной карьеры, в период так называемой мешочной диеты, либо в боях чемпионских, но менее статусных, например, таких, как за титул Интерконти. Победа же нокаутом в бою с Рэем Остином стала своеобразной отправной точкой для Владимира в эру больших побед под эгидой полноценных чемпионских титулов ведущих мировых организаций. И Остин стал первой жертвой украинца, чей скальп был снят за неполные четыре минуты боя. Во втором раунде Кличко прижал соперника к канатам и точной серией левых хуков отправил того на канвас.

12 ИЮЛЯ 2008 ГОДА (ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ). БОЙ ЗА ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ IBF/WBO/IBO. СОПЕРНИК ТОНИ ТОМПСОН (31−1−0, 19 КО). РЕЗУЛЬТАТ: ПОБЕДА НОКАУТОМ В 11-М РАУНДЕ



В отличие от своего соотечественника Остина Тони, Томпсон оказался более крепким и капитулировал лишь в чемпионских раундах. Большую часть времени Кличко доминировал, был быстрее, точнее. Во второй трёхминутке боксёры столкнулись головами, и Кличко получил рассечение над правым глазом. Как оказалось, это был единственный серьёзный урон, который Томпсон смог нанести чемпиону, от раунда к раунду набиравшему обороты. В то же время нельзя сказать, что на фоне Кличко Томпсон выглядел блёкло. Американец не чурался разменов ударами, смело шёл на соперника, временами действуя первым номером. Возможно, от высокого темпа боя, а может быть, от количества пропущенных ударов у Томпсона стал «заканчиваться бензин». Особенно это стало заметно во второй половине боя. В 10-м раунде претендент уже едва стоял на ногах, а в одном из эпизодов, когда выходил из клинча, и вовсе рухнул на пол. Всё решилось в следующем, 11-м, раунде, когда на его экваторе Владимир поймал соперника на встречный левый боковой. Томпсон упал как подкошенный, а подняться и продолжать драться у него не было уже ни сил, ни желания. Томпсон получил возможность реваншироваться спустя четыре года, но вновь потерпел поражение (ТКО 6).

20 МАРТА 2010 ГОДА (ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ). БОЙ ЗА ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ IBF/WBO/IBO. СОПЕРНИК ЭДДИ ЧЕМБЕРС (35−1−0, 18 КО). РЕЗУЛЬТАТ: ПОБЕДА НОКАУТОМ В 12-М РАУНДЕ



В боксе существует поговорка: хороший большой боксёр побьёт хорошего маленького боксёра. Так и вышло: 20 марта в Дюссельдорфе большой Владимир Кличко расправился с маленьким Эдди Чемберсом, нокаутировав его на последних секундах заключительного раунда. Начало встречи прошло в осторожной позиционной борьбе, преимущество в которой было на стороне украинца. Чемберс работал вторым номером. Закрывшись за плотным блоком, американец пытался действовать на контратаках. Второй раунд помимо мощного правого бокового Владимира, потрясшего американца, запомнился памятным борцовским броском в исполнении Эдди. Приподняв Владимира, Чемберс перевернул его в воздухе и бросил на канвас. Рефери встречи Женаро Родригес не стал применять штрафные санкции по отношению к американцу, лишь в устной форме напомнив ему, что он находится в ринге, а не на татами. На экваторе встречи преимущество Кличко стало очевидным. Чемберс только и делал, что уклонялся от ударов Стального Молота, провести результативную атаку у него не получалось. Перед началом чемпионских раундов выяснилось, что у Чемберса порвана перчатка. Замена атрибутики заняла несколько минут, и встреча продолжилась. Заметно отдохнувший за этот небольшой промежуток времени американец попытался обострить ситуацию. Чемберс стал более подвижен на ногах, начал больше угрожать сопернику, выцеливая правой. Владимир в свою очередь уже не форсировал ситуацию, предпочитая не рисковать, и в большинстве эпизодов откровенно действовал вторым номером. Такая тактика оказалась не по душе наставнику украинца Эмануэлю Стюарту, который, как оказалось после боя, едва не сорвал голос, выкрикивая из угла фразы о том, что им не нужна очередная победа по очкам. Шла последняя минута, спурт Владимира казался безуспешным, часть болельщиков уже потянулась к выходу, как вдруг левый боковой Владимира буквально срубил претендента с ног. Зацепил-таки! Нокаут. Чемберс, чьё лицо больше походило на красный форшмак, лежит без движения, к рингу спешит доктор… После боя быстрый Эдди признался, что не помнит, как был нокаутирован. Может, это и к лучшему, Чемберсу вообще желательно забыть вояж в Дюссельдорф, который стал для него поистине страшным сном наяву.

11 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА (ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ). БОЙ ЗА ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ IBF/WBO/IBO. СОПЕРНИК СЭМЮЭЛ ПИТЕР (34−3−0, 27 КО). РЕЗУЛЬТАТ: ПОБЕДА НОКАУТОМ В 10-М РАУНДЕ



Хорошо знакомый братьям Кличко на момент второй встречи с Владимиром нигериец Сэмюэл Питер по прозвищу Нигерийский Кошмар в действительности мог стать самым настоящим кошмаром для украинских чемпионов. Ведь в случае победы над младшим (бой состоялся в сентябре 2005 года и закончился победой Владимира единогласным решением судей) и старшим братом (бой состоялся в октябре 2008-го и закончился победой Виталия техническим нокаутом в восьмом раунде) Питер как минимум мог сохранить у себя пояс самой авторитетной организации среди контролирующих профессиональный бокс WBC, а вместе с тем получить статус официального претендента IBF. Но этого не случилось. А вышло так, что братья стали той самой отправной точкой для нигерийского спортсмена под названием «мрак и забвение». В совокупности третий поединок с Кличко с самого начала не сулил Питеру больших перспектив. Весь атакующий запал и настырность темнокожего спортсмена разбивалась о жёсткие встречные выстрелы передней руки украинца, который работал с дистанции, что позволяло ему раз за разом играючи пресекать набеги врага. Во второй половине боя Питер, вымахавшись в начальных раундах, всё более отчётливо стал напоминать неповоротливый безоружный танк. Нигериец пытался идти вперёд, выбрасывая хаотичные кроссы, принимая на себя все удары, летящие навстречу. Такой ход встречи был обречён на провал, и он вскоре настал. В 10-м раунде Кличко точно попал левым апперкотом, после чего добавил серию точных ударов по потерявшемуся в пространстве сопернику. Питер упал, после чего долго не мог подняться с настила ринга.

3 МАРТА 2012 ГОДА (ДЮССЕЛЬДОРФ, ГЕРМАНИЯ). БОЙ ЗА ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ IBF/WBO/WBA/IBO. СОПЕРНИК ЖАН-МАРК МОРМЕК. РЕЗУЛЬТАТ: ПОБЕДА НОКАУТОМ В 4-М РАУНДЕ



Жан-Марк Мормек, французский тяжеловес, не выходивший на ринг больше года, не смог оказать достойного сопротивления чемпиону. За 10 с небольшим минут, которые длился поединок, Мормек не сумел нанести украинцу ни одного акцентированного удара, постоянно лез в клинчи и трижды оказывался на полу: раз не выдержав тяжести Кличко и дважды после ударов чемпиона. Последнее падение оказалось для француза роковым. Пропустив классическую «двойку» от Владимира, а потом ещё и боковой вдогонку, француз рухнул на настил ринга, прослушал отсчёт рефери и поднялся лишь для того, чтобы пройти в свой угол: для юбилейной — 50-й — победы нокаутом Кличко хватило чуть больше трёх раундов. Зрители увидели победу нокаутом, Кличко провёл легкую защиту, Мормек, в свою очередь, заработал хороший гонорар, легко отделавшись, учитывая опыт Бриггса и других боксёров. После этой победы Кличко, также досрочно, побеждал Тони Томпсона (второй бой) и Франческо Пьянету.