Рябинский: Реванш с Кличко не был целью для Поветкина

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41-летний Кличко в четверг объявил о завершении карьеры профессионального боксера. Поветкин потерпел поражение от Кличко в октябре 2013 года.

«Реванш не был самоцелью для Саши. Нам надо, чтобы Саша стал чемпионом мира», — сказал Рябинский.

«Владимир Кличко — хороший спортсмен, интеллигентный и благородный человек. В боксе он добился всего, что возможно. На мой взгляд, он принял правильное решение [завершить карьеру]. Братья Кличко — это целая эпоха в боксе», — сказал Рябинский.