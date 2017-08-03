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https://sport.mail.ru/news/boxing/30576713/
3 августа 2017, 14:53 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Реванш с Кличко не был целью для Поветкина

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин не ставил перед собой обязательную цель взять реванш у украинца Владимира Кличко. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Глава компании Мир бокса считает что Владимир Кличко принял правильное решение завершить карьеру. Увеличить
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41-летний Кличко в четверг объявил о завершении карьеры профессионального боксера. Поветкин потерпел поражение от Кличко в октябре 2013 года.

«Реванш не был самоцелью для Саши. Нам надо, чтобы Саша стал чемпионом мира», — сказал Рябинский.

«Владимир Кличко — хороший спортсмен, интеллигентный и благородный человек. В боксе он добился всего, что возможно. На мой взгляд, он принял правильное решение [завершить карьеру]. Братья Кличко — это целая эпоха в боксе», — сказал Рябинский.
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