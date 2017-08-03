Валуев назвал выступление Кличко определенным периодом в истории профессионального бокса
МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Выступление украинца Владимира Кличко стало определенным периодом в истории мирового профессионального бокса. Такое мнение ТАСС высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев.
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В четверг стало известно, что 41-летний Кличко завершил профессиональную карьеру, о чем он объявил на своем официальном сайте.
«Я не удивлен его уходу — рано или поздно надо было заканчивать. Наверное, пришел момент, когда надо уходить, — сказал Кличко. — Он очень долгое время был чемпионом мира по многим версиям, и это является определенным периодом в истории бокса. Поэтому считаю, что он вполне достойно занимал место в профессиональном дивизионе».
Кличко был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000−2003, 2008−2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006−2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011−2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира. Последним для Кличко стал поединок с британцем Энтони Джошуа 29 апреля нынешнего года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке украинца 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.
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