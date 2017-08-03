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https://sport.mail.ru/news/boxing/30575370/
3 августа 2017, 13:21 | Бокс | Спорт-Экспресс

Егор Мехонцев: Кличко не на пустом месте решил завершить карьеру

Российский боксер считает, что решение Владимира Кличко завершить карьеру связано с состоянием его здоровья.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

Чемпион Игр-2012 отметил, что украинский тяжеловес прошел большой спортивный путь.

— Владимир Кличко принял решение о завершении карьеры. Насколько неожиданным это стало, учитывая, что общественность ждала его матч-реванш с Энтони Джошуа?

— Это зависит от состояния здоровья. Он же не на пустом месте принял такое решение, потому что было неохота вставать на тренировки. Если он чувствует, что нужно завершить карьеру, то ему виднее, все-таки человеку уже больше сорока лет. Владимир — большой чемпион. Он еще в 96-м году дрался на Олимпиаде. То есть он прошел большой спортивный путь. Владимир заработал за карьеру хорошие деньги и, видимо, решил, что сейчас будет заниматься чем-то другим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).
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