Егор Мехонцев: Кличко не на пустом месте решил завершить карьеру

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Чемпион Игр-2012 отметил, что украинский тяжеловес прошел большой спортивный путь.

— Владимир Кличко принял решение о завершении карьеры. Насколько неожиданным это стало, учитывая, что общественность ждала его матч-реванш с Энтони Джошуа?