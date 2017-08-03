Егор Мехонцев: Кличко не на пустом месте решил завершить карьеру
Российский боксер считает, что решение Владимира Кличко завершить карьеру связано с состоянием его здоровья.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпион Игр-2012 отметил, что украинский тяжеловес прошел большой спортивный путь.
— Владимир Кличко принял решение о завершении карьеры. Насколько неожиданным это стало, учитывая, что общественность ждала его
— Это зависит от состояния здоровья. Он же не на пустом месте принял такое решение, потому что было неохота вставать на тренировки. Если он чувствует, что нужно завершить карьеру, то ему виднее,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter