Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера
ТАСС, 3 августа. Украинский боксер Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.
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41-летний Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений. Он является олимпийским чемпионом 1996 года, был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000−2003, 2008−2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006−2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011−2015) в супертяжелом весе.
29 апреля в 12-раундовом бою на лондонском стадионе «Уэмбли» Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. Джошуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA. В контракте на этот бой был прописан пункт о проведении
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