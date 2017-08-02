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2 августа 2017, 21:00 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: Жду ответа по реваншу с Кличко до конца августа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа заявил, что Владимиру Кличко нужно определиться с проведением реванша до конца августа.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версиям WBA/IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> заявил что Владимиру <span class=error>Кличко</span> нужно определиться с проведением реванша до конца августа. Увеличить
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«Если бой будет 11 ноября, то трёхмесячный лагерь должен стартовать 22 августа. Так что к концу месяца жду ответа. Бой был весёлым и ярким, так что я бы повторил. А его проведение в Вегасе откроет дорогу к бою с Деонтеем Уайлдером.

Кличко не превзойдёт то, что уже сделал, но его десять лет называли скучным, потому что он сильно доминировал. Но он получил много уважения за поражение, и это должно его мотивировать. У него есть ещё один шанс. На его месте я бы это сделал, — цитирует Джошуа Press Association Sport.
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