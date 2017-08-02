Владимир Хрюнов: Кудряшов разнесет всех во Всемирной боксерской суперсерии

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— Фактически, я был промоутером вечера на Красной площади. Считаю, что наступило новое время в российском боксе, когда у боксера появится больше возможностей, чтобы реализоваться. Это суть преобразования, которое провело наше правительство, объединив любительский и профессиональный бокс. От этого лучше станет боксерам.

— Станислав Каштанов получил российский паспорт?

— Да. Теперь он получил возможность уезжать за границу. Я надеюсь, что если все получится хорошо, он заменит Криса Юбенка-младшего в бою с Авни Йылдыримом. Юбенк отказывает от предложения провести бой за титул WBC International, которым владеет Йылдырим.

— Как вам Крис Юбенк?

— Это гремучая смесь. У Криса Юбенка-старшего жена — блондинка. Юбенк-младший — мулат или метис. Не знаю, как правильно сказать. В нем кипит все то, что недокипело в папе, а в папе было много кипящего и кипит он до сих пор. Папа — большой мой друг. Юбенк-младший способен побить всех участников турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) вместе взятых за один вечер.

— Вас удивил бой Юбенка против Абрахама?

— Нет. Совершенно. Артур — уважаемый человек, но это не его случай и не его скорость.

— Что ждет Александра Устинова?

— Если все пойдет по плану, 2 октября в Баку он проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA regular с Фресом Окендо.

— А разве у Окендо соперник не Шеннон Бриггс?

— Бриггс уличен в допинге и дисквалифицирован. У него был запредельный уровень тестостерона, который он объяснил тем, что является импотентом. Он принимает виагру и она ему не помогает. Он так и не стал мужчиной и перестал быть претендентом на титул.

— Что ждет Федора Чудинова, который проиграл Джорджу Гроувзу?

— Сказался долгий перерыв. Федору сейчас надо каждый три месяца проводить бой. У него новый тренер — Эдуард Кравцов. Мы ставим задачу, чтобы не позднее чем через год, он вновь стал чемпионом мира.

— Аннулировать результат боя с Феликсом Штурмом не получилось?

— Работаем над этим. Я собираюсь в Колумбию на конгресс WBA. Считаю, что результат должен быть аннулирован, а Чудинову WBA должна еще один чемпионский бой.

— Кто победит в турнире WBSS в первом тяжелом все?

— Дмитрий Кудряшов.

— Почему не Мурат Гассиев?

— Я болею за Кудряшова. Мне тяжело быть объективным. Думаю, он всех разнесет.

— Понравился последний бой Поветкина против Руденко?

— Нет. Мне хотелось бы видеть более легкого Александра. Видимо, сказалась все эта каша, затеянная против него американской стороной. Саша — хороший человек и он не заслужил того, что с ним происходило последний год. Я сколько работал с ним, не разу не видел не то, чтобы он что-то употреблял, даже обсуждал.

— Первый бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа сложился, как вы думали?

— Я был на поединке, болел за Владимира. Ужинал с Виталием, обсуждали тактику, переглядывались с ним во время боя. Мы оба надеялись, что Владимир победит. Я считаю, что это был один лучших боев Кличко. Его многолетние критики получили другого Кличко, который не боится, а идет вперед. Обострил насколько мог. В перерыве перед пятым или шестом раундов Джошуа попил воды, которую набрали из Темзы. Эта вода давал силы английским императорам. И вдруг воспарял, когда силы заканчивались.

— Кто победит в реванше?

— Владимир.

— Ваше отношение к поединку Мэйвезера с Макгрегором.

— Мир в своем развитии пришел к логическому завершению. Понт возобладал над разумом. Мне не хочется комментировать это. Этот бой вызывает у меня только глубочайшее разочарование.

Кроме того, я бы хотел поздравить всех болельщиков с новой звездой Магомедом Мадиевым. Считаю, что пройдет пару лет и по популярности он сравняется с Хабибом Нурмагомедовым. Вместе они создадут такой пласт, что Дагестан в единоборствах будет впереди всей России.

— Раз разговор про Дагестан. Где Хабиб Аллахвердиев?

— Он тренируется. Набирает силы.

— Альварес — Головкин. Кто победит?

— Я буду болеть за своего земляка Головкина.

— Ковалев — Уорд. Что думаете о судье?

— Нужно было понимать, с кем ты имеешь дело. Считаю, что Сергей, будучи русским человеком, попал в кашу, которая называется культурное различие. Его захватил разговор перед боем. Его спровоцировали, и эмоции мешали ему построить бой по-другому.

— Результаты боев можно отменять?

— Нет.

— Но недавно отменили результат боя Лебедев — Джонс.

— Результат отменили еще в Болгарии два года назад. Недоработали его сегодняшние менеджеры, чтобы этот результат изменить на Boxrec.