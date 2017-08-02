Мейвезер разрешил МакГрегору драться в восьмиунцевых перчатках
Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший согласился на изменения правил на бой с чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором, позволив тому выйти на ринг в восьмиунцевых перчатках. Об этом сообщает BoxingScene.com.
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МакГрегор неоднократно говорил, что Мейвезер намеренно добивался проведения боя в первом среднем весе, поскольку десятиунцевые перчатки используются в категориях выше второго полусреднего веса. Тем не менее более легкие перчатки можно использовать, если оба бойца согласятся с этим условием и получат специальное разрешение от атлетической комиссии штата Невада.
Также Мейвезер разрешил использовать перчатки любого бренда на выбор, чтобы развеять слухи, будто он навязывает МакГрегору перчатки определенного производителя.
«Не верьте слухам. Не верьте писанине в соцсетях. Я сказал МакГрегору: “Давай драться в восьмиунциевых перчатках”. Он может выбрать бренд по своему усмотрению. Лично я буду драться в восьмиунциевых Grant. Я готов пойти на уступки, чтобы МакГрегор чувствовал себя в ринге более комфортно. Я — за то, чтобы дать болельщикам бокса и ММА то, что они хотят увидеть!», — сказал Мейвезер.
Напомним, бой между Мейвезером и МакГрегором по правилам бокса пройдет 26 августа в
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