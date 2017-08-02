Михаил Алексеев сразится с экс-чемпионом мира Малкольмом Классеном
Российский боксёр Михаил Алексеев (10−0, 4 KO), занимающий 15-ю строчку рейтинга WBO в первом лёгком весе, проведёт свой следующий поединок против бывшего чемпиона мира по версии IBF из ЮАР Малкольма Классена (33−6−2, 17 KO).
Поединок между этими боксёрами состоится в рамках турнира, запланированного на 9 сентября в Челябинске, и будет проходить по формуле 10 раундов, сообщает BoxingScene.
Для Алексеева это будет второй бой в текущем году, в мае он одержал победу над Сальвадором Бризео в бою за титул WBO Youth.
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