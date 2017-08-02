Михаил Алексеев сразится с экс-чемпионом мира Малкольмом Классеном

Поединок между этими боксёрами состоится в рамках турнира, запланированного на 9 сентября в Челябинске, и будет проходить по формуле 10 раундов, сообщает BoxingScene.



Для Алексеева это будет второй бой в текущем году, в мае он одержал победу над Сальвадором Бризео в бою за титул WBO Youth.