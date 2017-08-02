Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30560574/
2 августа 2017, 10:07 | Бокс | Vesti.kz

Жанкошу Турарову в соперники достался «Император» для андеркарта у Каната Ислама

Непобежденный казахстанский профессиональный боксер полусреднего веса Жанкош Тураров проведет свой следующий поединок против аргентинца Бруно Леонардо Ромэя в рамках вечера бокса в Астане 9 сентября, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Qazaq promotions.

Бой состоится 9 сентября в рамках вечера бокса в Астане. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

29-летний аргентинец Леандро Ромей, использующий псевдоним «Император», занимает 113-ю позицию в рейтинге BoxRec полусреднего веса. На профессиональном ринге он провел 25 поединков, из которых выиграл 21 бой и потерпел четыре поражения. В его активе 18 досрочных побед. В последнем противостоянии, состоявшемся 14 мая, он нокаутировал своего соотечественника Мартина Алехандро Кухорски.

В свою очередь, 26-летний Тураров располагается на 93-й позиции в рейтинге BoxRec. На его счету 21 победа в 21 проведенных боях, 15 из которых он завершил досрочно. В последнем бою Тураров техническим нокаутом победил мексиканца Густаво Гарибая.

Стоит отметить, что изначально поединок Турарова против Ромея должен был состоятся 21 июля в США. Сам казахстанец прокомментировал потенциал своего будущего соперника и пообещал, что их противостояние будет интересным.

Главным событием вечера бокса в Астане станет поединок казахстанского боксера первого среднего веса Каната Ислама против канадца Брэндона Кука.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Фондю: Жакиянов заслуживает поддержки страны. Надеюсь, на этот раз в Казахстане покажут его объединительный бой

Фондю: Жакиянов заслуживает поддержки страны. Надеюсь, на этот раз в Казахстане покажут его объединительный бой

Менеджер чемпиона мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО) Филипп Фондю рассказал некоторые подробности относительно подготовки своего подопечного к объединительному поединку. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он также призвал казахстанцев поддержать соотечественника.
Еще 7 новостей  Все новости
2 августа

Жанкошу Турарову в соперники достался "Император" для андеркарта у Каната Ислама

Жакиянов заслуживает поддержки страны. Надеюсь, на этот раз в Казахстане покажут его объединительный бой - Фондю

Пока еще рановато говорить об обновленном "Барысе". Сыграем матчи и увидим, что изменилось - Тривино