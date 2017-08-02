Жанкошу Турарову в соперники достался «Император» для андеркарта у Каната Ислама

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29-летний аргентинец Леандро Ромей, использующий псевдоним «Император», занимает 113-ю позицию в рейтинге BoxRec полусреднего веса. На профессиональном ринге он провел 25 поединков, из которых выиграл 21 бой и потерпел четыре поражения. В его активе 18 досрочных побед. В последнем противостоянии, состоявшемся 14 мая, он нокаутировал своего соотечественника Мартина Алехандро Кухорски.

В свою очередь, 26-летний Тураров располагается на 93-й позиции в рейтинге BoxRec. На его счету 21 победа в 21 проведенных боях, 15 из которых он завершил досрочно. В последнем бою Тураров техническим нокаутом победил мексиканца Густаво Гарибая.

Стоит отметить, что изначально поединок Турарова против Ромея должен был состоятся 21 июля в США. Сам казахстанец прокомментировал потенциал своего будущего соперника и пообещал, что их противостояние будет интересным.

Главным событием вечера бокса в Астане станет поединок казахстанского боксера первого среднего веса Каната Ислама против канадца Брэндона Кука.